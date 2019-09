Graban a joven mientras muere, nadie llamó a la policía

“Era una pelea “programada” sobre una “niña” y la percepción de con quién podría estar saliendo o con quién podría estar pasando el tiempo en este momento”.

“Esa disputa se calentó aquí, donde un grupo de seis a siete hombres acusó a la víctima y a un par de sus amigos, y durante ese combate cuerpo a cuerpo, lo apuñaló”

Muchas personas observaron cómo un joven fue apuñalado enla reacción lógica hubiese sido que alguien llamara a la policía y a una ambulancia, sin embargo todos prefirieron grabar hasta que el chico murió., un joven de 16 años y su amigo de 17 se involucraron en una riña frente a un establecimiento en el que se vendían pizzas. El local se encontraba cerca del estacionamiento del centro comercial de Oceanside, Long Island allegado aEl chico de 16 años recibió una puñalada en el pecho mientras que su amigo se rompió un brazo y recibió una herida a un costado de su cabeza.El detective Stephen Fitzpatrick dijo que:Fitzpatrick aseguró que habían alrededor de 50 y 70 niños en la riña:En sí lo sucedido ya era lo bastante desafortunado no podemos olvidar que hubieron muchos testigos que prefirierona antes que llamar a laInclusive cuando la riña ya había terminado, continuaron grabando, sí aunque hubieran heridos, y después, por su negligencia de carácter humanístico, un muerto.un joven de 18 años fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. El jueves fue procesado, hasta ese momento no se sabía si el joven contaba con asesoría jurídica., la ejecutiva del condado, informó que más patrullas y agentes cuidarán la secundaria. Al mismo tiempo pidió a los jóvenes, estudiantes y personas en general que utilizarán sus teléfonos para conseguir ayuda y no likes.