Gran portal de comercio chino ponen sus ojos en Coahuila

Xuzhou, Provincia de Jiangsu, China.- Focus Technology Co, una de las más grandes empresas de comercio electrónico de China enfocada a facilitar los negocios de todo tipo, tiene un gran interés en el mercado de América Latina, por lo que acordó con la delegación de Coahuila encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en breve visitar Coahuila.



Durante una reunión con la comitiva coahuilense, los directivos de Focus explicaron que hasta ahora en el Continente Americano han centrado operaciones en Estados Unidos (con base en Los Ángeles), pero que proyectan expandirse y Coahuila podría ser la puerta a esos nuevos mercados.



A la reunión con los directivos de Focus acompañaron al gobernador Riquelme, Manolo Jiménez Salinas, Alcalde de Saltillo; Jorge Zermeño Infante, Alcalde de Torreón; Jesús Alfredo Paredes López, Alcalde de Monclova; Julio Iván Long Hernández, Alcalde de San Juan de Sabinas; el empresario Ernesto Llamas; Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía, y Fernando Gutiérrez, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado.



Por parte de Focus estuvieron John Shen, Fundador y Presidente; Terry Qin, Vicepresidente y Gerente General de la División Comercial de Transacción Transfronterizas; Seven Li, Gerente de Operaciones y Marketing; Sanlee Li, Supervisor de Marketing de la División Comercial, y Ricardo Zhang, especialista en Operaciones de la División Made-in-China.com.



Shen explicó que lanzado en 1998, Made-in-China. com, su sitio web B2B, proporciona compra y venta de información, tanto para los proveedores de China como compradores a nivel mundial, y se ha convertido en un importante portal para el aprovisionamiento de productos de China.



El sitio web permite a los proveedores de China y los compradores mundiales para publicar información, enviar la investigación de negocios, sala de exposición de productos y disfrutar de muchos otros servicios gratuitos o con costo.



Focus centra sus operaciones en América del Norte, Europa Oriental y África, por lo que su próxima visita a Coahuila representa una gran oportunidad de explorar un mercado de expansión.



Por su parte, tanto el Gobernador de Coahuila como los alcaldes que lo acompañan expusieron las ventajas competitivas de Coahuila, tanto por las diferentes industrias instaladas como por la ubicación geográfica y las diferentes conexiones que tiene entre Norteamérica y el resto del Continente.



“Coahuila abre sus puertas al sector empresarial de China, y una gran empresa como Focus siempre representa oportunidades imprescindibles para crecer la dinámica entre ambas economías”, expresó.



“En su próxima visita a nuestro estado encontrarán lo necesario para evaluar interesantes proyectos. Así, su participación será vital para acelerar el comercio de mercancías, productos y servicios de todo tipo y hacer crecer esta sociedad entre Coahuila y Jiangsu y en general con todo China”.