Greta Thunberg encabeza manifestación contra la crisis climática

La activista medioambiental suecaencabezó este viernes en Vancouver una manifestación de entre 12mil y 15mil personas, muchas de ellas estudiantes, para protestar contra la falta de acción en la lucha contra la crisis climática.Los manifestantes portaron pancartas con forma de corazón rosa y verde y lemas como el ya famoso "How dare you?" ("¿Cómo se atreven?") que Thunberg popularizó en un reciente discurso en las Naciones Unidas y que estuvo dirigido a los gobernantes del mundo.La protesta, que emula las iniciadas hace más de un año por Thunberg en su escuela en Suecia, ha sido convocada por Sustainabiliteens, una organización de Vancouver formada por adolescentes activistas contra la crisis climática.Al final de la marcha, Thunberg se dirigió a los manifestantes y declaró que las protestas que se están produciendo en todo el mundo protagonizadas por jóvenes son "solo el principio" y que seguirán reclamando a los Gobiernos de todo el mundo acciones contra la crisis climática.Thunberg, de 16 años de edad, también tuvo un mensaje para los que se oponen a actuar contra la crisis climática y critican su activismo al señalar que la juventud está movilizada por su futuro y "el cambio se avecina, les guste o no".Antes de que Thunberg se dirigiese a la multitud frente al Museo de Arte de Vancouver, intervinieron 15 jóvenes canadienses que presentaron hoy una demanda contra el Gobierno canadiense de Justin Trudeau por su falta de acción contra la crisis climática.El grupo de jóvenes argumenta que la inactividad gubernamental está perpetuando la crisis climática que viola sus derechos fundamentales.La demanda está respaldada por David Suzuki, el medioambientalista más conocido de Canadá, y apoyada por varias organizaciones sin ánimo de lucro.En 2015, un grupo de jóvenes estadounidenses también demandó a su Gobierno y acusó a las autoridades y al sector petrolero de violar sus derechos por no actuar contra las emisiones de dióxido de carbono a pesar de saber sus perniciosas consecuencias para el medioambiente.Thunberg ha participado en varias protestas en Canadá desde que llegó a Norteamérica a finales de agosto para participar en una cumbre climática organizada por las Naciones Unidas.A finales de septiembre, Thunberg encabezó una manifestación de unas 500.000 personas en Montreal y hace una semana participó en otra protesta contra la industria petrolera en la ciudad de Calgary, la capital del sector en Canadá.En la manifestación de Montreal participó también Trudeau, lo que no evitó que Thunberg criticase las políticas medioambientales de su Gobierno.Durante la manifestación de Calgary, trabajadores del sector petrolero organizaron una contramanifestación para protestar la presencia de Thunberg en la ciudad y denunciar lo que consideran la intromisión de extranjeros en los asuntos canadienses.Poco después de su presencia en Calgary, un mural de Thunberg creado por un artista local fue destruido por un joven que defendió sus acciones porque "no necesitamos que los extranjeros vengan a decirnos qué tenemos que hacer, cómo sustentamos nuestras familias". EFE