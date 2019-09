¡Todos a bailar! Entretenimiento en el Grito 2019 en Coahuila

“Es toda una experiencia. Este tour consiste en resaltar nuestros sonidos tradicionales y únicos que nos conectan con el mundo para decir que somos mexicanos y así son nuestras tradiciones”.

Todo está listo para celebrar, con gran orgullo por ser mexicanos, eldel Grito de Independencia del país, y los coahuilenses lo harán con sendas fiestas amenizados por representantes de diversos génerosmusicales.Como había anticipado días atrás el gobernador Miguel Riquelme, en el caso de, quienes acudan esta noche a la Plaza de Armas podrán reír con las ocurrencias de la comediante, quien estará a cargo de la conducción estelar. Asimismo, los capitalinos podrán gozar con todo el sabor musical de los grupos coahuilenses, y para cerrar con broche de oro llega lapara poner a bailar a los asistentes con su ritmo sinaloense, en temas como Y Llegaste Tú, Te Presumo, Me Gusta Todo de Ti, La Mejor de Todas y Vas a Llorar por Mí, entre otros.La Madre de Todas las Bandas regresa a estas tierras luego de apenas tres meses, ya que en junio estuvo en Torreón para clasusurar el Festival La Calle es de Todos.La agrupación, que cuenta con más de 20 millones de discos vendidos, llega a Saltillo enmedio de la gira que realiza por Estados Unidos, en conjunto con el Mariachi Vargas de Tecalitlán.El recorrido, reporta Agencia Reforma, lleva por nombre 200 Años Tour, y comenzó el 23 de agosto en el teatro Majestic, en San Antonio, Texas, sin embargo, la idea de ambas organizaciones musicales es llegar con este proyecto a México, aunque aún no se definen las fechas.“Hay ese compromiso por parte de Banda El Recodo, de compartir con el mundo lo que es nuestra música mexicana y resulta que el Mariachi Vargas de Tecalitlán también predica lo mismo, por esta razón decidimos echar a andar la gira”, detalló en entrevista para Reforma,, líder de la agrupación.Con esta gira, Recodo ha pisado hasta ahora Boston, Nueva York, Los Ángeles, Chicago y concluirá el 26 de octubre en Texas.La banda celebra este año su 80 aniversario, tiempo durante el cual ha grabado más de 180 álbumes y ha recibido numerosos reconocimientos, convirtiéndose en la agrupación regional mexicana con más Latin Grammy.Y si la banda pondrá a bailar a los capitalinos, en, la fiesta se vivirá a ritmo de cumbia. La parte musical en la ciudad acerera estará a cargo de artistas locales y la presentación del grupo, que deleitará a grandes y chicos con los éxitos que les han dado fama, y los asistentes podrán emocionarse con el espectáculo de video mapping, que se proyecta desde el viernes sobre la iglesia Santiago Apóstol. El evento iniciará a 19:15 horas con la actuación de la, una horas después se presentará ely la cereza del pastel será la agrupación originaria dePor su parte,contará con la actuación del grupoen la Plaza Principal, mientras que en, la fiesta dará inicio en la Macroplaza a las 17:00 horas con la actuación del grupoy concluirá tras la ceremonia oficial, con un concierto a cargo deLos amantes de pasarla en grande este día han convertido en una tradición celebrar laen Las Vegas, que desde hace dos décadas, es uno de los destinos predilectos de los paisanos.Encabezando la celebración están Luis Miguel, quien hoy y mañana ofrecerá shows en The Colosseum del Caesars Palace; y Alejandro Fernández, quien hará lo propio esta noche en el Mandalay Bay Events Center. Para los menos tradicionalistas, la cartelera hasta el 18 de septiembre contará con Maná (MGM Grand Garden Arena), Carlos Santana (House of Blues), Café Tacvba (Mandalay Bay Beach), Alejandra Guzmán (Mandalay Bay Beach), Gloria Trevi (Zappos Theater), Pancho Barraza (The Cosmopolitan), Larry Hernández (Star of the Desert Arena) y Banda MS (Zappos Theater).