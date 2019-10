Guardia Nacional ofrece 19 mil pesos mensuales a nuevos reclutas

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en su sitio oficial una convocatoria para todos los jóvenes -hombres y mujeres- que quieran integrarse a las filas de la nueva Guardia Nacional.



La GN ofrece un sueldo de 19 mil pesos mensuales, más las siguientes prestaciones de ley: aguinaldo, vacaciones pagadas (veinte días hábiles al año), crédito hipotecario, créditos bancarios, servicio de alimentación, seguro de vida, fondo de vivienda, seguro de retiro, fondo de trabajo, y en caso de que aplique, remuneración económica por cambio de adscripción.



Estos son los requisitos:



Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.



Estado civil: soltero y no vivir en concubinato.



Edad mínima 18 años y máxima 30 años.



Tener la estatura mínima siguiente. Personal masculino: 1.63 metros. Personal femenino: 1.55 metros.



Índice de masa corporal de 18.5 a 27.9.

No haber pertenecido a las fuerzas armadas y/o corporación policíaca.



Acreditar buena conducta mediante carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa donde reside (excepto área metropolitana) o carta de buena conducta expedida por citadas autoridades.



Para más información sobre dónde presentarte, consulta este enlace. Esta es la documentación requerida:



Clave única de registro de población (C.U.R.P.).

Credencial para votar expedida por el instituto nacional electoral (I.N.E.).

Comprobante de domicilio.

Certificado de educación secundaria o superior.

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Acta de nacimiento expedida por el registro civil.

Firma electrónica (FIEL).

Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)



Hasta el mes de agosto, la Guardia Nacional contaba ya con 14,606 elementos y tiene como meta para final de este año la incorporación de 21,170 elementos.







Con información de Televisa