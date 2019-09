Guardianes de la historia

* The Antique Show

* Venta de antigüedades

* En Hotel Quinta Real

* 10:00 a 20:00 horas

* Entrada libre

Máscaras del antiguo Egipto, caballos de terracota provenientes de China y de la Dinastía Han, pinturas de Siqueiros, poncheras de cristal cortado hechas en Hungría, obras del recién fallecido, todo eso puede encontrarse en, la expoventa de antigüedades y obras de arte que abrió sus puertas el jueves y estará hasta mañana en el Hotel Quinta Real.Con más de 50 expositores de todo el país, el evento es una oportunidad para admirar y adquirir esculturas, pinturas, cristalería, muebles y curiosidades.The Antique Show es una invitación a perderse entre los estands de los expositores quienes guardan y, a la vez, exhiben los tesoros del pasado y de la modernidad.Piezas que yacen estáticas ofreciéndose enigmáticas en las vitrinas.recorrió varios de estos lugares para observar las piezas más interesantes que hay ahí, y la primera parada obligada debe ser la galería Muzeion, nombre que significa “lugar donde descansan las musas”. Proveniente de Dallas, Texas, la galería lleva un año asentada en Monterrey. Felipe Treviño, quien está encargado de la muestra, explicó a Zócalo que “y, a la vez, dar la oportunidad para que otras personas lo sean, por eso ponemos estas piezas a la venta.y podemos resguardarlos durante un tiempo. Estas obras nos sobrevivirán como han sobrevivido hasta el día de hoy. Cuando muramos no nos llevaremos nada”.Entre las piezas que protege Muzeion destacan cinco elegidas por Treviño. La primera es un poncho precolombino con una antigüedad de 2 mil años. El cual “luce unos colores muy cuidados en la tela. Es especial porque en México no hay otro de estos y hay muy pocos en el mundo”, apuntó.Por otra parte, una máscara de rasgos egipcios se puede observar en el mismo estand. Esta pieza de un sarcófago egipcio pertenece a la época tolomeica, cerca de 300 años antes de Cristo. A su lado luce un cráneo con líneas dibujadas en sobrerrelieve, esta pieza, apuntó Treviño, es “una cabeza trofeo de Papúa-Nueva Guinea. Es una rareza que no puede observarse fuera de museos”.Los tres objetos que complementan las raras piezas de Muzeion son un grupo de puntas de lanza, hechas de bronce, cuya antigüedad puede rastrearse 2 mil años antes de Cristo, según explicó Treviño. Además de un caballo de terracota proveniente de China.El camino dentro de The Antique Show puede seguir para llegar a, proveniente de la Ciudad de México. Esta guarda entre sus piezas una aldea tallada en marfil, la cual muestra una escena cotidiana de la vida china. El cuidado detalle de la pieza, aunado al blanco del material da paso a un hipnotizante viaje hacia dentro de la obra.Dos obras más son una estatua de bronce hecha en Francia, hacia 1800 y que recrea una escena religiosa. Por otra parte está un juego de dos poncheras hechas en Checoslovaquia, el cristal cortado de estas da destellos a las luces debido a sus diversas aristas.El señorapuntó que el mercado de arte ha ido en picada porque “los buenos coleccionistas de arte, lamentablemente, ya fallecieron. Ahora los jóvenes sí están comprando, pero es muy poco, porque ellos se van hacia el minimalismo, ya no les gusta atesorar piezas y piezas, sino que son muy pocas”.Propiedad de, quien lleva 28 años dedicándose al mercado de arte sacro, la galería que lleva su nombre es otra de las expositoras en este The Antique Show. En el estand que ocupa puede observarse joyas que se tienden a los visitantes y los encandilan con sus brillos, pero también están las piezas que, dedicadas a la divinidad, observan a los transeúntes.La primera obra que destaca es una sala victoriana hecha con madera de nogal. Según apuntó Boytzo, “lo que más destacada de la sala es su hermoso estado de conservación, pero también los colores que la seda aún mantiene en su tapizado”.Otra de las figuras especiales que conserva la galería es un cristo de madera de caña, una obra tallada por un escultor novohispano, quien siguió las técnicas de trabajo de las tribus originarias del país.The Antique Show estará presente en el Hotel Quinta Real hasta mañana 29 y ofrece una amplia gama de objetos decorativos, artísticos e históricos, que van desde pinturas y esculturas hasta libros y joyas.