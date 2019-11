Guerra comercial entre China y EUA ocasiona incertidumbre al peso

México.- Analistas financieros prevén que los mercados y el peso mexicano enfrentarán incertidumbre esta semana, luego de que se redujo la probabilidad de que China y Estados Unidos alcancen un acuerdo este año y se frene la guerra comercial entre ambas naciones; también consideraron que disminuyó la posibilidad de que se ratifique el T-MEC.



La directora de Análisis Económico Financiera Gabriela Siller Pagaza, dijo en su análisis semanal que del 25 al 29 de noviembre, el peso enfrentará percepción de riesgo, tal como ocurrió la semana pasada, cuando se cotizó en su modalidad interbancaria en un rango de 19.37 a 19.40 pesos por dólar.



A su vez, el estratega de Mercados de Grupo Financiero Banorte, Santiago Leal, coincide en que la semana pasada los mercados tuvieron volatilidad asociada a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aun cuando “cerró el viernes con un tono más optimista”, tras la invitación de China al representante de Comercio estadunidense a Beijing para continuar las pláticas y evitar una posible ronda de aranceles en diciembre.



En ese sentido, Siller Pagaza dijo que el peso cerró la semana con depreciación de 1.01 por ciento o 19.4 centavos, cotizó en casi 19.37 pesos por dólar, tocando un máximo de 19.55 pesos ante el aumento de la percepción de riesgo, luego de que se redujo la probabilidad de que China y Estados Unidos alcancen un acuerdo comercial “fase uno” en 2019.



La semana pasada, el Congreso estadounidense aprobó, casi por unanimidad, una propuesta de ley con la cual se pretende supervisar la autonomía de Hong Kong ante China, a raíz de las protestas que iniciaron en respuesta a los cambios en las leyes de extradición. Donald Trump todavía no ratifica la ley, y en la sesión del viernes, dijo que la revisará con cuidado.



Aunque se firme, el gobierno de China dijo que tomará represalias, y es poco probable que avancen las negociaciones comerciales. También se abre la puerta a la escalada de la guerra comercial, pues Estados Unidos ha programado para el 15 de diciembre la entrada en vigor de un arancel de 15 por ciento a casi 156 mil millones de dólares de importaciones chinas.



Otro tema que presionará al peso, según Siller Pagaza, es que se redujo la probabilidad de que Estados Unidos ratifique el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2019. Aunque en la semana se reunieron el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la lideresa demócrata, Nancy Pelosi, no se concretó un acuerdo que permita la aprobación de ese pacto comercial.



La analista señaló que Pelosi advirtió que hay poco tiempo para que se apruebe el acuerdo antes de que termine el año. En tanto, Trump ha dicho que el presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, Richard Trumka, está presionando a Nancy Pelosi para que no se apruebe el T-MEC.



Siller Pagaza señaló que esta semana se publicarán varios indicadores económicos relevantes en México. El lunes se dará a conocer la estimación final de crecimiento económico del tercer trimestre, que se espera siga mostrando un crecimiento trimestral cercano a cero por ciento.



Agregó que también se publicarán las cifras de la balanza de pagos del tercer trimestre, en las que se ofrecerán más detalles sobre los flujos de inversión a México.



El miércoles 27 se publicará el reporte de inflación del Banco de México, en el que se espera un ajuste a la baja de las expectativas de crecimiento económico para 2019 y 2020. Y el jueves 28 se publicarán las minutas de política monetaria de Banco de México correspondientes a la decisión del 14 de noviembre.



Por último, Santiago Leal prevé que el tipo de cambio oscile entre 19.20 y 19.65 pesos por dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registre entre 43 mil y 44 mil puntos de su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC).