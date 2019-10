Guerra entre ‘El Mencho’ y ‘El Marro’ cierra Ford en Guanajuato

Agencia #Ford cierra en #Celaya por violencia y extorsiones.



La agencia Ford Montes decidió retirarse de la localidad una semana después de la agresión contra el inmueble que alberga sus operaciones. pic.twitter.com/zNbcD9zvZi — Red de Información Digital • RID Noticias (@RIDNoticias) September 27, 2019

La lucha por el control de Guanajuato entre elencabezado pory elliderado por, no ha dejado solamente ríos de sangre y violencia, sino también ha provocado afectaciones en la economía estatal.Este fin de semana, la concesionaria de automóvilescerró sus puertas, tras años de operación, luego de que fuera atacada a balazos por presuntos extorsionadores. La agencia era emblemática en la región.El ataque ocurrió el pasado 19 de septiembre, cuando hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra las instalaciones, ocasionando daños a los cristales de la fachada y a algunos vehículos que se encontraban en exhibición. No se reportaron personas lesionadas, pero el hecho provocó terror.Este cierre se suma a una larga lista de comercios, restaurantes e incluso tortillerías afectadas por el crimen organizado, afectando a cientos de personas, quienes se han quedado sin sus fuentes de trabajo.Hasta el momento, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) no ha dado ninguna postura por el cierre de “Ford Montes”.