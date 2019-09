Guillermo del Toro, hará libro de cuentos

Ciudad de México.- El director Guillermo del Toro publicará en 2021 un libro electrónico sobre sus historias de terror y acontecimientos extraños, informó The Hollywood Reporter.



Las historias del cineasta serán publicadas por Amazon Publishing, y también contará con una edición de audiolibro; se desconoce si el mexicano presentará sus propias narraciones.



“A lo largo de los años me inspiré leyendo cuentos, desde cuentos de fantasmas hasta historias de hadas. Ahora tengo el privilegio de crear y compartir las mías”, declaró el director de La Forma del Agua.



Sin embargo, la fecha exacta de publicación no fue revelada ni tampoco su título.