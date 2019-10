Gustavo Adolfo Infante revela qué había en el féretro de José José

"Me cuentan que José Joel dijo ‘vamos a abrir [el féretro]’. Abren y no hay nada. En la funeraria les dijeron que en una orilla había una cajita. [La encontraron]. Había una cajita y adentro de esa cajita, había otra más bonita y que ahí estaban, según esto, los restos mortales de José José. Ellos no vieron cuando lo cremaron. Ellos no vieron cuando lo sacaron; no vieron nada, no vieron cuando dividieron las cenizas. De buena voluntad, ellos están diciendo ‘traemos a mi papá’. Yo creo que hay grandes probabilidades de que no las hayan traído", arremetió el comunicador durante el programa De Primera Mano.

El conductorreveló lo que en realidad había en el, aunque Marysol Sosa y Laura Núñez afirmaron que tienen las llaves del ataúd y constataron que ahí están sus cenizas.Infante sostiene su teoría al afirmar queAnte esto, el comunicador de espectáculos no quitó el dedo del renglón y narró qué había dentro del ataúd de oro que llegó de Miami a nuestro país con las cenizas del cantante. No sin antes subrayar su teoría, aunque aseveró que no tiene ‘los elementos, los documentos’ para sostener dicha hipótesis.Por lo anterior, Gustavo Adolfo Infante piensa que en el féretro de oro pudieron no estar las cenizas de José José.El comunicador añadió que le gustaría acercarse a, la hija mejor del intérprete de ‘El Triste’, pues no cree que sea tan “perversa”."No la conocemos (a Sarita). […] A mí me gustaría acercarme con ella y preguntarle ‘¿En serio eres tan mala?’. Me gustaría entrevistar a la chava, porque no creo que sea tan perversa como nos lo han hecho cree’”. […] De nueva cuenta, levanto la mano, Sara Sosa. En México eres la más odiada, hoy por hoy, y si las cosas fueron así, yo creo que tenemos que escucharla’, puntualizó Gustavo Adolfo Infante.