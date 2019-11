Hablaré de expresidentes, ellos hablan de mí: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó que siga hablando del trabajo de los exmandatarios ya que si se conoce el pasado se delinea el futuro, ‘y ellos también hablan de mí’.



En la conferencia de prensa matutina, se disculpó por retomar sus críticas contra los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.



“Ofrezco disculpas si tengo que hacer referencia al pasado porque si no sabemos de dónde venimos no sabemos a dónde vamos. Entonces voy a tener que seguir hablando, ni modo de Salinas y de Zedillo con el Fobaproa, de Salinas porque entregó los bienes del pueblo de la nación, de Zedillo seguiré hablando porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública”, aseveró



“De Fox voy a seguir hablando porque engañó de que habría un cambio y se convirtió en un traidor a la democracia y de Calderón pues nada más se robó la presidencia en complicidad con Fox y declaró la guerra. De Peña voy a seguir hablando. Tengo que hacerlo. Y ellos también hablan de mí”, dijo entre risas.