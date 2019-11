Hace tres años que no regatea a nadie: bomba de Capello a Cristiano

Vaya crítica la que le hizo el histórico DT italianopor sus actitudes en los últimos juegos al salir de cambio con laEl estratega fue claro sobre el portugués al declarar que desde hace tiempo no es capaz de desequilibrar a un rival."Es un gran campeón, nadie le discute, perono se va de nadie desde hace tres años. En estos momentos no está bien y es normal cambiarlo".Y es que en los últimos dos partidos de la Vecchia, tanto en Champions contra Lokomotiv y en Liga frente al Milan, Sarri sacó de cambio a CR7 provocando la furia del goleador que ni siquiera se quedó en el banquillo de suplentes. Incluso hay versiones de que abandonó el estadio el domingo, antes de que el juego terminara.Fabio continuó contray defendiendo la postura de Sarri."Sarri no necesita ser valiente ni demostrar su personalidad para hacer ese cambio. El hecho de que no se haya sentado en el banquillo y haya discutido con Sarri no es bonito. Uno tiene que ser un campeón incluso cuando es cambiado, no sólo cuando las cosas van bien. Debe respetar a los compañeros" dijo Capello en charla para Sky Sports.