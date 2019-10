Hacienda analiza crear Secretaría de Pensiones

Las propuestas para resolver el creciente problema de pago de pensiones -que cada vez presiona más al gasto público- abrió un nuevo debate cuando, desde la Secretaría de Hacienda se planteó la posibilidad de crear una secretaría federal solo para esta materia.El planteamiento fue hecho por, asesora de lade esta dependencia. En su opinión, esta sería la mejor manera de armonizar los múltiples y diversos esquemas de pensiones que existen en el país.Aunque son varias las presiones que se avizoran para el gobierno y trabajadores por este tema, hasta ahora no se ha tomado una medida contundente. Arturo Herrera, al frente de Hacienda, ha asegurado que hacia mediados del sexenio podría venir una reforma y por ahora parece ir sondeando algunas propuestas.Basta recordar que hace unas semanas planteó el análisis de incrementar la edad de retiro, que provocó un desencuentro con el presidente López Obrador, que un día después refutó: "No habrá ninguna propuesta de este tipo". Con menor difusión ahora se pone en la mesa la idea de una Secretaría de Pensiones. Ya genera opiniones encontradas. Hay algunos que ven innecesario que se realice este instituto burocrático si ya se tiene una unidad especializada en Hacienda.Otros en cambio defienden el planteamiento, aunque advierten las dificultades de su puesta en marcha ante las visibles dificultades que enfrenta la 4T para cuadrar el presupuesto y sus principales proyectos. Y hay que considerar que el Paquete Económico de 2020 deja claro el nivel del problema: su pago ya suma más de 965 mil millones de pesos, limitando el destino de recursos a otros sectores como el de salud, educación, así como a los programas sociales prioritarios.Para Alejandra Macías, especialista en pensiones por parte del, sí se daría un paso para atender la problemática de las pensiones, y es que en su opinión, precisamente la gran cantidad de sistemas pensionarios que existen, requieren una atención de tal nivel."Es necesario separar la provisión de salud con la previsión de pensiones. Lo que tenemos ahora es que el IMSS da las dos cosas, el ISSTE da las dos cosas, Pemex da las dos cosas. Cuando tienes todos esos recursos en una misma institución, corres el riesgo de revolver cuánto se va a salud y cuánto a pensiones", explicó la especialista en diálogo con LPO.El tema, insiste, es que ambas cosas funcionan de manera distinta en cuanto al diseño y la administración que requiere todo lo relacionado con la salud y las pensiones. "Sería bueno separarlos y tener un ente que solo se dedique a su regulación".Macías Sánchez es consciente de que una dependencia no es la respuesta a la solución, pero podría ayudar a atender los cuatro pilares del sistema pensionario: el de reparto, el ahorro voluntario, el de reparto y el de cuentas individuales. Para ella, es imperante que haya un equilibrio.Y es que, por ejemplo, los criterios varían mucho y generan una fuerte disparidad. Pensemos tan solo en lo que refiere a la antigüedad requerida y la edad de retiro, o los distintos incentivos. La especialista ejemplifica el caso de CFE, que tiene incorporado el programa Sí jubila y que busca que sus trabajadores ahorren más que los que están por el IMSS.En ese sentido, la especialista considera imprescindible que se homologue la tasa de cotización o de ahorro. A nivel internacional, la recomendación es que sea de 15%, pero ella advierte que hay que ser cuidadosos en cómo pensar ese nivel en México, ante las condiciones laborales, considerando que un gran porcentaje de la población gana el salario mínimo.Las disparidades en México son tales, que por ejemplo, un trabajador del ISSSTE tienen una tasa de cotización que ronda el 12%, mientras que los de CFE tienen el 6.5% y cuentan con una tasa de ahorro de 16% (con el Sí jubila), es decir, se trata de más de 20%.El otro tema tiene que ver con cuánto tiempo debe cotizar una persona para tener acceso a su pensión. Macías considera que hoy en día es muy difícil alcanzar las mil 250 semanas que plantea el IMSS en el tipo de mercado laboral actual. "Las personas ya no tienen la misma estabilidad, ya no se quedan en una plaza", advierte.Y claro, el debate que se abrió hace unos días entre la 4T: revisar la edad de retiro. Ahí, la recomendación de la especialista es, antes que nada, revisar la esperanza de vida, porque sólo si ésta estuviera aumentando mucho, podría valer la pena.Y es que, en su opinión, en el país ya se tienen una edad de retiro alta en comparación con otros países de América Latina. También reconoce que en cuanto a la pensión que da el gobierno a los adultos mayores, es un nivel mayor que contempla los 68 años. "¿Por qué a ellos sí se les subió la edad y a los demás no?", cuestiona.El pago de pensiones acapara el gasto: ya suma más de $965 mil millonesOtro tema que requiere especial atención es el de las universidades públicas y municipios, pues estos a su vez tienen su propio sistema de pensiones. "Después sucede que ya no hay dinero y ya nadie se hace cargo. Están quebrados y están utilizando participaciones y aportaciones federales", recalca.Y en tanto se hace frente a estas problemáticas, el reparto en pensión implica un gasto ya de 4.2% del PIB, que está por arriba de lo que el país está recaudando. Además, precisamente por estas disparidades, insertas ya en un escenario desigual, donde en unos años convivirán las personas que están bajo el sistema reciente de cuentas individuales y los que están dentro del anterior, de reparto; se prevé que en unos años la desigualdad en la vejez se dispare.