Hacienda niega aplicación de nuevo impuesto a ventas por catálogo

“Esto existe en muchísimas actividades económicas, por ejemplo, en los restaurantes o en las librerías nosotros tenemos que pagar un IVA, pero no compramos el libro y luego vamos a pagar al SAT, sino que la librería o el restaurante retiene a nombre de nosotros y después enteran al SAT”, abundó.

El secretario de Hacienda,, negó que se esté aplicando un nuevo impuesto a las ventas por catálogo, como parte de la miscelánea fiscal incluida en el paquete económico propuesto para 2020.Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados para profundizar sobre el Primer Informe de Gobierno y el, el funcionario fue cuestionado al respecto por la diputada priista Dulce María Sauri.“No estamos poniendo un impuesto. No tiene que ver con un impuesto nuevo. Todos los mexicanos, absolutamente todos, pagamos el ISR, es un impuesto progresivo”, respondió el funcionario ante el Pleno de la Cámara de Diputados.A la llegada del funcionario federal al Palacio Legislativo de San Lázaro, un grupo de mujeres dedicadas a las, acompañadas por la también priista Cynthia López, lo increpó con gritos de “no al impuesto, no al impuesto”.“No estamos poniendo ningún impuesto”, sostuvo el encargado de las finanzas públicas, al explicar que la medida propuesta se refiere a permitir que los impuestos que tienen que pagar los vendedores por catálogo sean retenidos por aquellos con los que tienen una relación comercial.Herrera Gutiérrez refirió que todos los mexicanos pagan el, que es un impuesto progresivo y, de hecho, para aquellos trabajadores que tienen un ingreso menor a cuatro salarios mínimos, incluso reciben un crédito al salario.Lo que pasa con la mayor parte de los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, “y eso incluye a los diputados y a los servidores públicos del gobierno federal”, no pagan sus impuestos de manera directa, sino que se los retiene su empleador y los entrega al