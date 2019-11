Hackean a Sabrina Sabrok

Ciudad de México.-Este día la actriz pornográfica Sabrina Sabrok denunció que le fue robada una cuenta de Facebook que tenía más de 2.5 millones de Seguidores.“Mi fan page oficial en Facebook Sabrina Sabrok ha sido hackeada! Es un fan page verificado con más de 2.5 millones de likes! (sic)”, escribió la también cantante en su redes de Instagram y Twitter.Además dijo que ya ha llenado una gran cantidad de formas de contacto y reportes y que no ha recibido alguna respuesta.“Ya he llenado muchas formas de contacto y reportes en Facebook sin recibir una respuesta por parte de la red social, mi fan page he identidad en Facebook ha sido robada y el equipo de support en Facebook no me ha contestado nada! (sic)”, acusó.Sabrina sigue activa dentro de Instagram y Twitter por lo que pueden ir hasta su perfil y ayudar a denunciar este incidente mediante Facebook.