Hackers pidieron 5 millones de dólares a Pemex

Pemex opera con normalidad. pic.twitter.com/IF7kf6VIEk — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 12, 2019

Los hackers o delincuentes informáticos que atacaron a Pemex el fin de semana exigieron 4.9 millones de dólares, o su equivalente en bitcoins, a la empresa petrolera de acuerdoLos reportes señalan que el ataque contra diversas sedes de la petrolera se realizó con unllamado. Los trabajadores de Pemex habrían informado que recibieron la instrucción de no encender sus computadoras durante el día.indica que los atacantes solicitaron 565 bitcoins y que otorgaron un plazo de 48 horas con una dirección de correo electrónico para contactar.había incumplido con la fecha límite para obtener un ‘precio especial’, de acuerdo con Reuters.y que no emitirían más comentarios por el momento.El ataque a Pemex afectó, según la compañía, a menos del 5 por ciento de las computadoras de la empresa.y que no hubo ningún efecto en su producción de combustible, suministro e inventario.Este martes más temprano Bloomberg reportó que Pemex enfrentaba problemas en sus sistemas de facturación, esto después del ataque cibernético, de acuerdo con una fuente con conocimiento del tema.Informó que Pemex está recurriendo a la facturación manual, lo que podría afectar el pago para su personal y proveedores, y obstaculizar las operaciones de la cadena de suministro, dijeron las personas quienes pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar con la prensa sobre el tema.Con información de Bloomberg*