Hallan a bebé desaparecida con extraño mensaje en la piel

Una familia vivió momentos de terror cuando, desapareció de su casa y cuando la encontraron con vida, notaron queEl caso ha impresionado a todo Honduras, donde algunos medios tratan de darle un origen paranormal.Rubenia, la madre de la menor comentó a un programa de noticias que acababa de darle de comer a su hija cuando la fue a acostar.Cuando regresó a ver a su hija y no la encontraba, se dio cuenta que, por lo que comenzó a buscarla con ayuda de su familia y vecinos."Me fui a la cocina a hacer aseo y cuando regresé ya no estaba, la busqué desesperadamente junto a la abuela por toda la casa y en varias ocasiones,de mi hija".Finalmente, contó la madre, incluso la policía se había visto involucrada en la búsqueda.Después de acostarla, la familia escuchó a la bebé llorar y cuando la encontraronMientras que algunos medios e incluso a la familia, le atribuyen un origen paranormal a este caso, las autoridades no han dado ni una postura ante esto.