Hallan a niña ucraniana adoptada; los psicópatas eran los padres

Durante los últimos días, muchos medios de información nos hemos hecho eco de una noticia que sorprendía por surrealista.y su exmarido,, fueron arrestados acusados de abandonar a su hija adoptiva, una niña de origen ucraniano con un trastorno del crecimiento óseo llamado. La niña fue adoptada en 2010 y la abandonaron en 2013, aunque el caso se ha conocido ahora.Lo más extraño de toda esta historia es que la madre adoptiva aseguraba la niña, Natalia Grace, era en realidad una “psicópata” de 22 años con enanismo que quería matarlos a ellos y a sus hijos biológicos.Según la investigación realizada por periódico, Kristine Barnett y su ahora exmarido, Michael Barnett, entonces residentes en Indiana, adoptaron en 2010 acuando tenía seis años.Los primeros meses las cosas fueron bien hasta que Kristine, la madre adoptiva, descubrió que la niña ya tenía vello púbico y la menstruación. Esto le hizo sospechar de que no tuviera la edad que decía su partida de nacimiento. Empezó a temer que era una adolescente o una adulta haciéndose pasar por niña. Pero tanto el vello púbico como la menstruación precoz eran consecuencias del trastorno displásico que padece Natalia Grace.Los Barnett llevaron a la pequeña al médico y, después de una exploración, confirmaron que la niña no tenía más de 10 u 11 año. Pese a las evidencias médicas, estaban convencidos de que la niña era una adulta. Sin saber cómo, lograronGrace a 22 años. Cómo lo lograron es otro de los grandes interrogantes de este caso.Siempre según la versión de la madre, ese mismo septiembre, Natalia había tratado de lanzarla contra una verja electrificada, por lo que la niña fue internada en una unidad psiquiátrica y sometida a tratamiento. Tras este momento, es cuando empieza a decir a la gente que tiene "más de 18 años", según una carta fechada el 24 de octubre de 2016 por el doctor Andrew McLaren, de la Clínica de la Universidad de Indiana.Este periódico se ha puesto en contacto con elpara tratar de acreditar la autenticidad de este testimonio, pero un representante de la clínica respondió que "debido a nuestra política de privacidad de pacientes, no podemos comentar nada sobre las comunicaciones realizadas entre un paciente y su médico".Durante este año, los padres estuvieron más centrados en la creciente fama de su hijo, nacido con autismo pero al mismo tiempo con un precoz talento para las matemáticas. Kristine publicaría el año siguiente 'La chispa: un relato materno sobre educación, genialidad y autismo' (en España, publicó el libro la editorial Aguilar), donde relata la crianza de su joven genio, descrito como alguien "con más IQ que Albert Einstein" y autor de varios 'pre-prints' sobre física cuántica.La carrera académica de Jacob se convertiría en un elemento crucial para la historia de la niña adoptada.El Instituto Perimeter de Física Teórica, ubicado en la ciudad canadiense de Waterloo (a más de 600 kilómetros de la ciudad donde residían en Indiana), se interesó por el joven genio de los Barnett y la familia se dispuso a trasladarse allí para que el muchacho estudiara un grado en física teórica.Según la declaración jurada de los padres, en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, los Barnett alquilaron un apartamento en la ciudad dey la dejaron allí con el alquiler pagado durante un año.El cambio de edad habría servido, según la investigación por abandono que se está llevando a cabo en la actualidad contra los progenitores, para garantizar a la joven Natalia cupones de comida y acceso a tratamiento psiquiátrico.El 3 de febrero de 2014, Michael Barnett registra en el Tribunal Superior de Hamilton una petición de divorcio contra Kristine, según puede observarse en los documentos públicos facilitados por la institución. En el momento de abrir el expediente, el marido tenía registrada su vivienda en la misma residencia familiar en la que los Barnett habían criado a sus tres hijos a las afueras de Indianápolis. La mujer vivía entonces en New Hamburg, Ontario (a 25 kilómetros de Waterloo) y la niña seguía alojada en el apartamento de Lafayette, a 90 y 600 kilómetros respectivamente de su padre y madre adoptivos.Cuando se acabó el plazo del alquiler, la joven fue expulsada de la vivienda. Una compañera de clase en la Lafayette Adult Resource Academy advirtió al medio local News 18 que un día Natalia dejó de ir a clase. El director del centro dio la voz de alarma y ahí fue cuando el 'sheriff' del condado de Tippecanoe intervino y abrió el proceso judicial que ha reavivado el caso en estos días de septiembre.¿Qué ocurrió en todo este tiempo?La niña se quedó en Indiana hasta que hace tres años se dejó de saber su paradero. Ahora se ha sabido queen un condado cercano a su antiguo hogar.Algunos vecinos que declaraban sobre el caso: "Mi hija se encontró a esta pequeña chica sentada en un porche, sola, sucia, sin zapatos y hambrienta. Los vecinos le dijeron que sus padres la habían abandonado para salir del país, diciendo que tenía 22 años. Mi hija empezó a hacer viajes diarios para cuidarla hasta que decidió que ya era suficiente y se la llevó. Ninguno de nosotros sabemos cómo los padres adoptivos fueron capaces de cambiarle la edad. [...] Ella tiene ahora 16 años de verdad, pero por los cambios de edad legales, según la Justicia, tiene 30 años. Tras años y años de este lío legal, finalmente ahora se está empezando a resolver".Hace tres años, Natalia Grace Barnett abandonó Lafayette para reubicarse en otro condado con la familia deal menos hasta 2018. Fotografías en Facebook localizadas por El Confidencial donde la niña aparece sonriendo junto a los otros dos hijos de esta pareja evidencian esta versión.Mientras tanto, sus anteriores padres adoptivos esperan la sentencia por negligencia infantil.El padre adoptivo está colaborando con las autoridades que investigan este caso y ha reconocido que Natalia era una niña cuando le cambiaron la edad en 2012 y que Kristine, la madre, le advirtió de que dijera a todo el mundo que su edad era de 22 años si le preguntaban.