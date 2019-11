Encuentran con vida a activista Irma Galindo; se resguardó por amenazas

Oaxaca.- Encuentran con vida y a salvo a la activistas y defensora de los bosques de Oaxaca, Irma Galindo Barrios, de quien se desconocía su paradero desde el pasado 10 de noviembre.



Este martes, sin revelar el lugar y las circunstancias en que fue hallada, personas cercanas a la activista revelaron que decidió resguardarse por temor que personas allegadas a presidente municipal y comisario de San Esteban Atatlahuaca, Oaxaca, cumplieran sus amenazas.



En su momento, Irma Galindo contó a otros activistas que talamontes locales comenzaron a agredirla cuando denunció la tala clandestina ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Oaxaca.



El 27 de octubre, la activista utilizó su muro de Facebook para denunciar el clima de hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal de San Esteban Atatlahuaca, Heriberto Nicanor Alvarado Galindo, y del comisariado, Crescenciano Sandoval Quiroz.



“Desde hace días mis propios vecinos me dijeron que vendrán por mí. Igual hoy me di cuenta de dónde sacan las verdaderas mentiras. Es la misma estrategia que usó el comisariado y el presidente para sacarme del cabildo (donde colaboro en tareas de salud) porque yo no estaba de acuerdo que invirtieran más en alcohol que en actividades culturales. Como sea no conozco el miedo. Como siempre digo a las pruebas me remito”, posteó la ambientalista.





Con información de Excelsior y Notimex