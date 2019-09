Hallan continente oculto en Europa; tan grande como Groenlandia

“Olvídese de la Atlántida”, dijo Douwe van Hinsbergen, autor del estudio y profesor de tectónica global y paleogeografía en la Universidad de Utrecht. “Sin darse cuenta, un gran número de turistas pasan sus vacaciones cada año en el continente perdido de la Gran Adria”.

Investigadores descubrieron un continente oculto en la, pero no es la. Lo encontraron al reconstruir la evolución de la compleja geología de la región mediterránea, que se eleva con cadenas montañosas y se sumerge en mares desdehasta Irán.El continente se llama. Es del tamaño de Groenlandia y se separó del norte de África, solo para ser enterrado bajo el sur de Europa hace unos 140 millones de años.Y lo más probable es que hayas estado allí sin siquiera saberlo.El estudio fue publicado este mes en la revista Gondwana Research.Investigar la evolución de las cadenas montañosas puede mostrar la evolución de los continentes.Los geólogos llaman a esta área Adria, por lo que los investigadores de este estudio se refieren al continente previamente no descubierto como Gran Adria.En la región mediterránea, los geólogos tienen una comprensión diferente de la tectónica de placas. La tectónica de placas es la teoría detrás de cómo se forman los océanos y los continentes, y para otras partes de la Tierra, esa teoría sugiere que las placas no se deforman cuando se mueven juntas en áreas con grandes fallas.Pero Turquía y el Mediterráneo son completamente diferentes.En el caso del Gran Adria, la mayor parte estaba bajo el agua, cubierta por mares poco profundos, arrecifes de coral y sedimentos. Los sedimentos formaron rocas y esos fueron raspados como percebes cuando el Gran Adria fue forzado bajo el manto del sur de Europa. Esas rocas desechadas se convirtieron en cadenas montañosas en estas áreas: los Alpes, los Apeninos, los Balcanes, Grecia y Turquía.Reconstruir esta mirada evolutiva a las cadenas montañosas del Mediterráneo requirió colaboración porque cubre más de 30 países, cada uno con su propio estudio geológico, mapas e ideas preexistentes sobre cómo se formaron las cosas, dijeron los investigadores.Usando el software de reconstrucción tectónica de placas, los investigadores literalmente despegaron las capas para retroceder en el tiempo cuando los continentes parecían muy diferentes del mapa que conocemos hoy.Los investigadores descubrieron que Gran Adria comenzó a convertirse en su propio continente hace unos 240 millones de años durante el período Triásico.Esta no es la primera vez que se encuentra un continente perdido.En enero de 2017, los investigadores anunciaron el descubrimiento de un continente perdido que quedó del supercontinente Gondwana, que comenzó a romperse hace 200 millones de años. La pieza sobrante, que estaba cubierta de lava, ahora se encuentra debajo de Mauricio, una isla en el Océano Índico.Y en septiembre de 2017, un equipo de investigación diferente encontró el continente perdido de Zealandia a través de la perforación oceánica en el Pacífico Sur. Está a dos tercios de una milla (alrededor de un kilómetro) bajo el mar.Gran Adria no es el primer continente perdido que se encuentra. Pero si la investigación en los últimos años muestra algo, es probable que no sea el último descubrimiento.