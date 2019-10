Hallan fosa con restos humanos cerca de puente fronterizo en Reynosa

Tamaulipas.- Una fosa con restos humanos de al menos tres personas fue descubierta cerca de un puente fronterizo de México con Estados Unidos, informó este lunes a EFE la Comisión de Búsqueda del norteño estado mexicano de Tamaulipas.



Colectivos de familias víctimas de la violencia descubrieron durante un operativo de búsqueda esta fosa a escasos metros del Puente Internacional Anzalduas en Reynosa, fronteriza con el condado de Hidalgo, Texas, indicó el titular de la Comisión, Jorge Ernesto Macias Espinoza.



En la fosa se encontraron partes de al menos tres personas, entre ellos un hueso de una pierna, parte de un pie y una mano cercenada, indicó el funcionario.



"Estamos trabajando conjuntamente con las familias con personas desparecidas para localizar a las víctimas. Estamos empezando los trabajados de campo, a partir de hoy y durante los próximos dos días", comentó Macias Espinoza.



El comisionado destacó que están trabajando con unos 15 colectivos de familias.



"En los últimas semanas hemos realizado unas 25 búsquedas de campo en polígonos ubicados en diversos municipios de Tamaulipas", precisó.



Macias Espinoza informó que recientemente adquirieron un drone que cuenta con un sensor especial para reconocer los gases que arrojan los cuerpos en descomposición.



"Este drone será utilizado para las búsquedas en campo. Sobrevolará áreas inaccesibles donde tendremos que realizar una búsqueda y a través de los gases que pueda detectar a cierta altura, podremos obtener resultados", abundó.



En el operativo en el puente internacional participaron grupos de familias de desaparecidos que están organizados en el colectivo "Justicia Tamaulipas A.C.", que afilia a unas 200 familias.



La búsqueda fue coordinado por la Comisión Estatal y protegida por efectivos del Ejército Mexicano, Policías Federales y policías estatales en camionetas blindadas y unidades militares equipadas con armas de grueso calibre.



También peritos forenses, antropólogos, canes entrenados en la búsqueda de cadáveres y los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, quienes realizan las excavaciones y los trabajos de campo.



3 mil 24 fosas clandestinas



El operativo continuará durante los próximos dos días en caminos vecinales, ranchos y zonas rurales aledañas a la ciudad de Reynosa, aunque no se precisó el objetivo de esta búsqueda en particular.



Datos de Organizaciones No Gubernamentales señalan que de los más de 34 mil desaparecidos registrados oficialmente en México entre los años 2006 y 2018, 5 mil 862 tuvieron lugar en Tamaulipas, y a 990 se les perdió la pista en Reynosa.



Desde 2006 hasta la mitad de agosto de 2019, las autoridades mexicanas habían encontrado 4 mil 974 cuerpos en 3.024 fosas clandestinas, la mayoría en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco.