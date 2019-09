Hallan muerto a Ric Ocasek, vocalista y líder de The Cars

"Ciertamente, es un sentimiento maravilloso ser aceptado por los compañeros. Aquí ves a las personas que están en el Salón de la Fama del Rock and Roll y es un sentimiento positivo", expresó Ocasek en aquel entonces a la revista Rolling Stone.

, líder y vocalista de la banda de new-wave, fue hallado sin vida en su apartamento de Nueva York.De acuerdo con, el también productor estadunidense de agrupaciones como Weezer, Nada Surf y No Doubt, quien tenía 75 años de edad, fue encontrado por su, quien de inmediato reportó a los servicios de emergencia 911 y, al poco tiempo, los paramédicos confirmaron su estado.Es probable que su muerte haya sido por, alrededor de las 16:00 horas de este domingo, pues no hay indicios de que se tratara de un crimen, explicó la Policía de la ciudad de Nueva York.indicó que hasta el momento no existen más detalles del fallecimiento de quien junto confue incluido en elel año pasado.The Cars saltó a la fama a través de su disco homónimo de 1978, que incluía éxitos como “My best friend's girl" y "Just what I needed". El sencillo "Shake it up", de 1981, se mantuvo en el lugar cuatro del Billboard Hot 100, mientras que "Drive", de 1984, se concentró en el tercer lugar.La banda lanzó un total de seis producciones entre 1978 y 1987 y fue hasta 2011 cuando volvieron a unirse para presentar Move like this, álbum que ya no contó con la participación del bajista, pues falleció hace 19 años.Hace unos meses, Ocasek y Porizkova pusieron a la venta la casa en la que vivieron luego de anunciar su separación en mayo de 2018.