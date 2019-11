Hallan sin vida y envuelta en una sábana a niña de 3 años en Edomex

Edomex.- El cuerpo de una menor de tres años de edad fue localizado en un terreno baldío de la comunidad de San Marcos Huixtoco en Chalco, Estado de México.



De acuerdo con medios de comunicación, la menor habría sido encontrada cubierta con una sábana blanca por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades. Pobladores aseguran que no reconocieron a la niña como habitante de la localidad.



En este sentido, trascendió que el cuerpo de la menor está vestido con pantalón rosa, blusa de manga larga blanca y no portaba zapatos.



Al lugar arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para llevar a cabo la investigación correspondiente. El cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense.



Los vecinos de la comunidad indicaron que la pequeña no pertenece al poblado de San Marcos Huixtoco y señalaron que el cuerpo fue arrojado en ese lugar.





Con información de Notimex