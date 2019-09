Harán realidad el cómic en el Cervantino

Una experimentación teatral será la apuesta de la compañía canadiensepara elcon la obra Cuando llueve (When it rains), para la cual se emplea un proyector que transforma la historia en una especie de novela gráfica en vivo.“La obra es distinta, el teatro que hacemos en general tiene ese aspecto tecnológico pero también tiene una tradición; es como una obra y una historia que juega con la idea de una narrativa que cambia”, indicó Anthony Black, coproductor de la agrupación que se presentará el viernes 11 de octubre enAunque la compañía se fundó en 1999, su visión escénica cambió en 2004 cuandose convirtieron en codirectores artísticos, quienes –dicen- se esfuerzan por estimular la mente y despertar el espíritu a través de desafiantes producciones.El canadiense detalló que su idea de elegir proyectores en vez de escenografía es por el puente de luz que se crea y, en particular para esta obra, por las posibilidades estéticas con la iluminación de un proyector que resultaba interesante para la interpretación, lo cual derivó en un efecto visual tipo cómic.“Trabajé junto a un diseñador de proyectores, yo escribí el texto para acomodar en respuesta a sus propuestas y él hizo su diseño en respuesta al texto, es decir, que fue una colaboración con él, así como con mi sonorista”, expuso.Más que el futuro del teatro, el productor considera esta innovación como un camino de exploración y experimentación, sin embargo previó que las producciones escénicas de este tipo se caracterizarán cada vez más por el uso de la tecnología.“La escenografía puede cambiar en un instante, es como de repente estar en otro lugar, podemos dibujar algo sobre la escena y robar la atención del público para distraerlo mientras los actores cambian de posición sobre la escena”, mencionó sobre las ventajas.(Halifax, 1977) ejemplificó la escena en que uno de los protagonistas, todos ellos originarios de, se sirve un vaso de vino, pero al apoyar la botella el vaso explota, acción que reconoció sería muy difícil lograr en un teatro común, a diferencia de lo que puede hacerse con el proyector.Traducida por el actor y dramaturgo argentino, la obra relata la vida de dos parejas: “Alan” e “Inés”, así como “Louis” y Ana”, quienes exploran el rumbo existencial y surgen las preguntas metafísicas, aunado a que reflexionan tanto de la soledad en compañía de otros, como del asombro ante la muerte.“No hay como un mensaje exactamente, en sí la vida es difícil y es difícil saber cómo estar completo y cómo soportar la falta de control. Puede ser una obra dura porque hay mucha tristeza, pero al mismo tiempo hay un aspecto de comedia que es una gran historia, es como tragicomedia”, reveló.Es justo ese toque de comedia el que consideró que evita que la gente la encuentre demasiada fría y el balance garantiza el éxito que ha tenido, ya que ha sido bien recibida en todas las partes en donde se han presentado de gira, tanto en Canadá como fuera de ese país.Anthony Black consideró un honor poder representar a Canadá, invitado de honor en esta edición 47 del Festival Internacional Cervantino, y presentarel viernes 11 de octubre a las 21:00 horas en el