Has dicho que soy mam…; tú no sabes de boxeo: ‘Canelo’ a Faitelson

El boxeo es la gloria de Mexico RT TEAM CANELO pic.twitter.com/DmnNkd2n3c — EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) 20 de noviembre de 2019

“Has dicho que, porque tú no me conoces, lo ves desde afuera. Tú no puedes decir eso de una persona si no la conoces”, dijo el púgil en la cadena, luego de que recordara un episodio en el quecriticó su forma de ser.El comentarista se sorprendió, luego de quele respondiera que le mostara que le llamara ‘mamón’, a lo que el periodista le pidió una disculpa. “También fue un error desafortunado llamarte, al referirse a un comentario que hizo hace algunas semanas ante la negativa de no pelear por tercera ocasión con Gennady Golovkin.también dijo que aceptaba las críticas que recibía de Faitelson y otros periodistas. Dijo que era parte de la fama que ha ganado y que aceptaba las críticas.Álvarez también añadió que las declaraciones de Sergey Kovalev, tras la derrota que sufrió ante el púgil mexicano, “son excusas de perdedor”. También criticó a Faitelson diciéndole que “no sabía de boxeo”, porque no había seguido la carrera de Kovalev, luego de que el comentarista criticara al ruso por la pelea que dio el primer fin de semana de noviembre.“Kovalev me metía el jab para tratar de prepararme y luego pegarme una derecha. No todos los jabs pudieron ser fuertes, como él los tiene acostumbrados”, añadió 'Canelo' Álvarez.Por su parte, Reynoso negó que tanto él como Álvarez y el resto de su esquina “compraran rivales".