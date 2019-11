Hay delitos de lesa humanidad en Bolivia: Evo Morales

Exigimos al Gobierno de facto de Áñez, Mesa y Camacho identificar a los autores intelectuales y materiales de las 24 muertes en 5 días por la represión policial y militar. Denuncio a la comunidad internacional estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 17 de noviembre de 2019

Pese a que el pueblo masacrado llora sus muertos y denuncia crímenes de la dictadura inconstitucional de Mesa, Camacho y Áñez, los ex defensores del Pueblo Albarracín y Villena y la pdta de APDHB, Amparo Carvajal, callan con silencio cómplice. Solo cuidan derechos de la derecha — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 17 de noviembre de 2019

Para ofrecer impunidad por la masacre de 24 hermanos, el gobierno de facto usa el DS 27977 de Carlos de Mesa, cómplice del golpe. Pero ese DS fue declarado inconstitucional por equiparar conflictos civiles con situaciones de guerra. Las FFAA no están exentas de su responsabilidad — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 17 de noviembre de 2019

A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente de Bolivia,, denunció que en el país hayque no pueden permanecer impunes.“Exigimos al Gobierno de facto de Áñez, Mesa y Camacho. Denuncio a la comunidad internacional estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad”, escribió en su cuenta de Twitter.Señaló que, ex defensores de los derechos humanos, han callado sobre los hechos que se han presentado en Bolivia, lo cual es unpara los bolivianos.“Pese a que el pueblo masacrado llora sus muertos y denuncia crímenes de la dictadura inconstitucional de Mesa, Camacho y Áñez, los ex defensores del Pueblo Albarracín y Villena y la pdta de APDHB, Amparo Carvajal, callan con silencio cómplice. Solo cuidan derechos de la derecha”, se lee en su red social.Desde la Ciudad de México, en donde permanece, Evo Morales aseguró que mientras el pueblo masacrado llora a sus muertos y denuncia crímenes contra la dictadura de Mesa, Camacho y Añez,De acuerdo con el último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicó que en total de 23 personas muertas y 715 heridas desde el inicio de la crisis institucional y política que se vive en Bolivia.