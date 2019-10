Hay responsabilidad penal de la empresa operadora de ‘La Feria’: Sheinbaum

Ciudad de México.- A la operadora de Desarrollo Humano Chapultepec S.A. de C.V. que operaba ‘La Feria’ se lerevocó el permiso de operar por una cuestión de interés público, pues el accidente ocurrido en el juego ‘Quimera’, donde dos jóvenes perdieron la vida, se debió a una falta de mantenimiento de ese juego y la empresa “tiene responsabilidades penales” dijo en entrevista la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.



Explicó que la procuradora local, Ernestina Godoy, ya le entregó el informe del caso y de allí se desprende que: “realmente no fue un accidente, hubo un tema de mantenimiento que no fue atendido y que no se cumplieron las normas del propio parque entonces a nosotros nos corresponde que estas zonas que son concesiones del propio gobierno de la ciudad...operen adecuadamente”.



En cuanto a la afirmación de la empresa de que llevaron a un perito internacional certificado el 1 de octubre a La Feria de Chapultepec y las autoridades no le permitieron la entrada, la jefa de gobierno comentó:



"Sí, pero ni siquiera lo hicieron a través de los sistemas legales adecuados, ellos tendrían que haberlo presentado a través de la carpeta de investigación para que el propio ministerio público abriera la posibilidad de un peritaje de ellos...pero el día que ellos llegaron a la feria, se estaba llevando a cabo el peritaje por parte de la procuraduría y para que se resguardara la escena de los hechos, la procuraduría no permitió que entrara nadie más” afirmó.



Sheinbaum destacó que una vez que termine el proceso legal, iniciará la licitación internacional para un parque de diversiones y afirmó que cuatro empresas han expresado que están interesadas. Cuando se le preguntó si Desarrollo Humano Chapultepec S.A de C. V. Podría participar en la licitación, respondió que esa empresa tiene responsabilidad penal y administrativa por el accidente que cobró la vida de dos personas en La Feria de Chapultepec.