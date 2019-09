¡Hay tiro! ‘Canelo’ tunde en Twitter a Faitelson

Nada más la mia te cabe cabron. https://t.co/b0TLlWlSP7 — Canelo Alvarez (@Canelo) September 24, 2019

El "Canelo" se encendió, y no con el oponente que enfrentará el próximo 2 de noviembre en Las Vegas.Saúl Álvarez se puso los guantes esta noche en redes sociales, esto después de que el comentaristaescribió que el mexicano no quería la tercera pelea con el kazajo"¿Por qué 'Canelo' Álvarez no quiso la tercera pelea con Gennady Golovkin? Es simple: por 'miedo'", señaló el comunicador sobre el peleador nacional que buscará en noviembre un cuarto título en distintas divisiones, el Semicompleto.El boxeador entonces respondió: "Nada más la mía te cabe cabrón".Entonces se dio un segundo asalto, pues el comentarista deagregó: "No es el nivel de educación que yo esperaría de una figura pública como lo que eres y significas tú. Si gustas, cuando quieras, con otro tipo de palabras, si las conoces, nos sentamos a debatir".A lo que el monarca Mediano y Supermediano del mundo dijo: "Debatir??? De queeee?? De boxeoooo??? Tu de boxeo no sabes NADA. ??????".Y es que "GGG" aseguró ayer que el tapatío no quiso la tercer pelea en septiembre pasado.