Hay una lista más de condonados del SAT, pero es confidencial: AMLO

“Se mantuvo una política de privilegios fiscalies, para no pagar impuestos, como la consolidación fiscal, que consiste en crear empresas falsas o comprar empresas en quiebra para que una empresa grande distribuya entre las demás y pague muy poco”, detalló.

El presidenteconfirmó que hay otra lista dedel Sistema de Administración Tributaria (), sin embargo, no se puede dar a conocer.Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la otra, y subrayó que este caso debe manejarse con sigilo, informóAsimismo, reiteró que se acabaron las condonaciones, que durante muchos años se consideró legal.Respecto a las declaraciones de la presidenta nacional de Morena,, quien dijo que la condonación de impuestos que recibió era asunto de su contador, el presidente comentó que podría tener razón, debido a que la ley lo permitía.“Puede ser, se veía como algo normal, hay despachos que se dedican a ver cómo evadimos impuestos, cómo no cumplir con nuestras obligaciones, y hasta presumen que le ganan al Sat, que ganan tribunales”, explicó.El jefe del Ejecutivo explicó que había empresas con privilegios fiscales queDio a conocer que era muy notoria la preferencia que tenían unas cuántas empresas y bancos a las que se les condonaban impuestos, entre 2007 y 2015, periodo en el que fueron presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.“Era unen la Ley de Ingresos, pero era muy notorio que se daba preferencia a unas cuantas empresas y vamos imagínense […] una empresa, un banco famoso, pues esa empresa y banco no pagaban impuestos; se les condonaban y ahora se está haciendo que no haya más ese privilegio fiscal”, señaló.López Obrador informó que tuvo una reunión con, previo a las elecciones de 2006, y le mostró un documento en el que supuestamente él afirmaba que iba a expropiar Televisa y otras empresas.“ Antes del fraude del 2006, una semana antes de la elección, en una reunión con el dueño dey dos funcionarios más de esa empresa, Emilio Azcárraga me sacó un documento en donde yo supuestamente iba a expropiar Televisa, si ganaba”, reveló.Detalló que el documento estaba bien estructurado, y tenía una larga lista de empresas que supuestamente iba a expropiar, incluso utilizaba su lenguaje y sus conceptos.“¿Cómo iba a ser posible esto? Estaba toda la campaña en contra nuestra, un bombardeo”, aseguró.Y añadió:“Me quedé con el documento, venía el nombre de todas las empresas que iba a expropiar… ni sabía que había tantas empresas”.