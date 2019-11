‘Haz lo que quedamos ya’; y mató a su suegra

Escobedo.- La joven de 16 años que junto a su novio asesinó a su mamá en junio de este año en Escobedo, fue sentenciada a 3 años y 6 meses de prisión.



Debido a que es menor de edad Imelda no recibió una condena más grande ya que por ley los infractores menores a 18 años no pueden recibir sentencias mayores a 5 años.



Además, el juez que llevó el caso le impuso una multa de 516 mil 582 pesos por concepto de reparación del daño.



En el juicio celebrado el miércoles 13 de noviembre se comprobó que el pasado 8 de junio, alrededor de las 14:00 horas, Imelda estaba con su pareja Alan Osmar V., de 18 años, en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto.



La madre de la joven, identificada como María Inés Espinoza, de 33 años, originaria de Hidalgo, llegó a su casa y comenzó a discutir con la pareja. En ese momento Imelda habló con Alan Osmar y le dijo: "Haz lo que quedamos ya".



Alan estranguló a la mujer, la acuchilló en el cuello y con la ayuda de su novia envolvió el cuerpo con una cortina de baño y la ocultaron en ropero en el interior de la casa.



El cadáver de la mujer fue localizado tres días después del crimen, debido a una denuncia de olores fétidos provenientes de un domicilio ubicado en la calle Felipe Carrillo.



La hija de la víctima y su novio, con quien tenía una relación de dos años, fueron detenidos el 14 de junio en una casa del municipio de García.



Una fuente allegada a las investigaciones informó que Alan Osmar aun no recibe sentencia condenatoria pero se espera que sea mayor al de la adolescente ya que cuando cometió el crimen tenía 18 años.