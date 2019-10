Hazte vegetariano o mata y cómete a tu mascota: polémico reality

Comer o matar

En la era de la fragmentación de las audiencias y el reinado del streaming las cadenas de televisión suben sus apuestas a la hora de intentar captar audiencias. Un claro ejemplo está en el nuevo programa de telerrealidad que emitirá el canal británico Channel 4 en 2020, "Meat the family", que pedirá a cuatro familias consumidoras de carne que convivan con una animal de granja durante tres semanas. Tras el periodo de convivencia, los concursantes tendrán que elegir entre salvar a su mascota (a cambio de) o comérsela.Las víctimas del formato serán un cordero, un cerdo, un pollo y un ternero. "Hazte vegetariano o matamos a tu mascota", dice uno de los principales eslóganes del concurso. En un comunicado,han explicado que el formato ahonda en "la realidad del viaje que hace un animal desde el campo al plato" y que pretende poner de relieve "el comportamiento animal y su inteligencia, las prácticas de las granjas que son requeridas para cumplir con las demandas de la industria y el impacto medioambiental" del consumo de carne. "¿Por qué nos parece aceptable comernos un cordero pero no nos comeríamos a nuestro perro? ¿Podríamos volver a la carne después de haberle puesto nombre y rostro a una comida?", plantea Daniela Neumann, responsable de la productora que ha ideado el producto.La mecánica del concurso es sencilla. Las familias — que deberán ser carnívoras — pasarán tres semanas con la mascota asignada para, terminado el plazo, elegir su destino: enviar al animal a un santuario o renunciar al consumo de carne para siempre.con sus mascotas sino que, además, llevará a los concursantes de viaje por el país para explorar el impacto de la industria alimentaria. "Desde el activismo ambiental hasta los rollos de salchicha vegana, el debate sobre comer carne y el bienestar animal está más prominente que nunca", afirmó Nicola Brown, editora de Channel 4.El programa, calificado como "el más transgresor del año" por Virginia Mouseler , fundadora de la popular consultora " The Wit " es también, en opinión de la especialista, una muestra de que "la carne se está convirtiendo en", más allá del sexo o las drogas.Las críticas al programa no se han hecho esperar. En opinión de la organización vegana "Viva", el reality responde a un "abuso de poder". "Estas criaturas inteligentes son vistas como nada más que objetos para nuestro consumo y entretenimiento. Ya sea en nuestros platos o en nuestrasha demostrado un toal desprecio por su autonomía y bienestar", argumenta la organización en un comunicado.