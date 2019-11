He sido infiel… Sebastián Rulli abrió su corazón

actualmente lo podemos ver en la seriela cual es transmitida en, el actortuvo una plática con la periodistaen donde platicó de su exitoso proyecto y de algunos temas personales, sin embargo, el novio de Angelique Boyer confesó que fue infiel. PublicaSin ningún tipo de rodeos, Sebastián Rulli aceptó que la infidelidad ha sido parte de su vida.“He sido infiel, conozco la infidelidad, la he sufrido, por hoy me queda claro que no es un estilo de vida que a mí me interese, ni crearlo, ni sufrirlo”, compartió el famoso actor luego de que ser cuestionado sobre su fidelidad.Seguido de estas declaraciones,fue cuestionado si es fiel a su pareja, por lo que el actor contestó con gran seguridad:“Sí, hoy por hoy más que nunca”Sin embargo, el actor aunque dice que está en una relación estable, no está dentro de sus prioridades casarse, pues en una ocasión ya lo hizo.