Héctor Bonilla recibe la Presea Cervantina

“Hace muchos años, Julio Ruelas empezó con esto (el FIC), era una cosa muy chiquita en la que se hacían entremeses y yo participé en los Pasos de Lope de Rueda, un juguete cómico, ¡y miren nada más el crecimiento!, el prestigio internacional que tiene. Estamos de plácemes porque es un orgullo para el país, y esperamos que esto siga redundando en eso, que haya esta agitación cultural tan importante que tanta falta nos hace en estos momentos de confusión, a lo largo de la República”, declaró el primer histrión al público que no dejaba de aplaudir.

“Si van a estar aplaudiendo, mejor les canto”, advirtió sonriente el primer actortras recibir laal término de la función que ofreció ayer de, una versión libre de Fuenteovejuna, de Lope de Vega, escrita, dirigida y coprotagonizada por su hijo Fernando, en el Teatro Cervantes, de Guanajuato, como parte del(FIC).“Quiero comentar que es mi primera aparición en el Cervantino, y me voy muy orgulloso, conmovido; me han hecho varios reconocimientos, pero esto… amén de la sorpresa, me llena de satisfacción”, expresó el histrión a la multitud que, emocionada, no dejaba de aclamarlo.El galardón le fue conferido por su amplia y multifacética trayectoria “(Bonilla) es un artista que nos lleva a épocas del cine y del teatro clásicas, y al mismo tiempo nos sigue sorprendiendo con su capacidad de reinventarse, renovarse e inventar nuevas formas de hacer arte y establecer contacto con audiencias cada vez más diversas y demandantes. Su trayectoria nos hace pensar en la conjunción de tradición y vanguardia, y cada vez nos permite descubrir una nueva faceta de sus múltiples talentos”, destacó, directora del FIC.Algo de Fuenteovejuna, la puesta escénica con la que debutó en el encuentro cultural más importante del país, es una sátira política y social que traslada la trama del poblado Fuente Obejuna, España, al municipio ficticio de Fuenteovejuna, Michoacán, en donde el comendador Fernán Gómez de Guzmán es el capo del cártel de la Cruz de Calatrava (interpretado por), y el único valeroso que lo encara sin miedos es el licenciado don Esteban (Héctor Bonilla), quien termina convirtiéndose en líder de autodefensas.“Ésta es una obra icónica del Siglo de Oro, en aquel entonces, hablar de una revuelta popular contra la tiranía era verdaderamente inusitado, la cual Fernando aplica al país”, describió a los presentes el laureado.De entre los espectadores, una voz le pidió unas palabras referente a la migración en el país. “Nosotros tenemos estas migraciones de Centroamérica, una región acabada por los Estados Unidos, que, en los 50, plagó de militares toda la región; los indocumentados vienen buscando el pan de cada día; tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, estar con ellos”, finalizó el histrión, quien nunca dejó de agradecer las ovaciones de sus admiradores.Alejandro Luna (escenógrafo)Luis de Tavira (dramaturgo)Héctor Mendoza (director de teatro)José Solé (actor y escenógrafo)Margo Glantz (escritora)Algo en FuenteovejunaDirector: Fernando BonillaCuándo: hoy a las 17:00 horasDónde: Teatro Cervantes, Guanajuato.