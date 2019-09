Hell and Heaven regresará en 2020

Ciudad de México.- El festival latinoamericano más grande de rock y heavy metal, Hell And Heaven, regresará los días 14 y 15 de marzo de 2020 tras un año de ausencia, esta vez con sede en el Parque Deportivo Oceanía.



A lo largo de su historia se realizaron las ediciones 2010, 2011 y 2013 en Guadalajara, para después asentarse en la Ciudad de México, donde se llevó a cabo en los años 2014, 2016 y 2018 en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez.



“No habrá espacio para ninguna clase de improvisación, los asistentes pueden estar seguros de que cada detalle ha sido cuidadosamente medido para seguir fortaleciendo una marca que ya está consolidada y firmemente arraigada no sólo entre la comunidad metalera, sino en general entre toda la población”, se informó mediante un comunicado.



Hell and Heaven nació a mediados de 2010 y realizó su primera edición en octubre del mismo año. La idea original era albergar un festival masivo de metal y rock pesado similar al Wacken Open Air, o al Hell Fest, ambos en el continente europeo.



Algunas de las bandas presentes en ediciones anteriores fueron Rammstein, Ozzy, Judas Priest, Deep Purple, Scorpions, Kiss, entre otras, con más de siete mil espectadores repartidos en tres escenarios simultáneos que permanecieron activos en promedio 10 horas cada uno.



Según los promotores del evento, el cartel será anunciado en próximos días, y la preventa de boletos comenzará el 30 de septiembre.