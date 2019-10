Henry Cavill es un cazador de monstruos en The Witcher

“Geralt de Rivia”, interpretado por Henry Cavill, no podrá huir de su destino solo porque lo aterra en la serie The Witcher, que se estrenará el 20 de diciembre próximo por una plataforma de "streaming".En el adelanto de poco más de dos minutos se aprecia en acción a Cavill que deja atrás su papel de “Superman” para convertirse en “Geralt”, el famoso cazador de monstruos en el mundo de “El Continente”.En ese lugar, los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar, y en donde el bien y el mal no se identifican fácilmente, indica la sinopsis de la serie.Esta nueva producción está basada en los libros de fantasía The Witcher, del escritor polaco Andrzej Sapkowski, y la saga de videojuegos que comenzaron a publicarse desde 2007.Cavill encabeza el reparto de la serie, en la que también participan Anya Chalotra, como “Yennefer”, y Freya Allan, como “Ciri”; así como Jodhi May (“Calanthe”), Björn Hlynur Haraldsson (“Eist”), Adam Levy (“Mousesack”), MyAnna Buring (Tissaia) y Mimi Ndiweni (“Fringilla”).De igual manera, participan Therica Wilson-Read (“Sabrina”), Emma Appleton (“Renfri”), Eamon Farren (“Cahir”), Joey Batey (“Jaskier”), Lars Mikkelsen (“Stregobor”), Royce Pierreson (“Istredd”), Maciej Musia? (“Sir Lazlo”), Wilson Radjou-Pujalte (“Dara) y Anna Shaffer (“Triss”).