Hermano de Pablo Escobar demandará a Elon Musk

, hermano del narcotraficante, ganó una disputa legal pory el control del dominio"Estoy feliz.es el auténtico dueño de todo lo relacionado con Pablo Escobar. Los infractores van a tener que parar. Vamos a pelear con cualquiera que se interponga en nuestro camino", señaló Roberto, a través de un comunicado.El dominio está actualmente inactivo, pero la compañía planea lanzar un sitio web en 2020 para vender productos relacionados a la figura de Pablo Escobar, entre ellos un lanzallamas patentado por la firma —una idea que supuestamente—, por un precio de 249 dólares la pieza."Elon Musk caerá pronto, estamos preparando algunos casos contra él. Lamentará no habernos pagado", señaló el director de operaciones de Escobar Inc., Daniel Reitberg, en un correo electrónico al medio TNW.Por su parte Olof Gustafsson, CEO de Escobar Inc, recalcó quehabía gastado cientos de millones de dólares para mantener su imagen. "Somos los únicos dueños de los derechos de cualquier cosa relacionada con él. La gente tiene que tomar esto en cuenta y contactarnos para negociar acuerdos de licenciamiento".El 28 de agosto de 2019, Escobar Inc presentó un reclamo ante el National Arbitration Forum, una organización estadounidense que brinda servicios de arbitraje y mediación a empresas, con sede en sus oficinas centrales y oficinas de Minneapolis en Nueva Jersey, argumentando que el anterior propietario de PabloEscobar.com, Network Solutions, seguía ocupando el nombre de dominio.Escobar Inc fue fundada en 1984 por Roberto Escobar en Medellín, Colombia. Actualmente es responsable de administrar los activos de la familia, incluidos, entre otros, más de 50 derechos de propiedad intelectual y licencias, según información publicada en el sitio web de la firma.