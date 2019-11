Hermanos Russo alistan cinta de superhéroes con Keanu Reeves

Después de las peticiones por parte de los fans depara que se una al(UCM), el actor trabajará finalmente con, directores de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.Los hermanos están desarrollando unacon el actor estadounidense de 55 años como su estrella principal, sin embargo, no formará parte del UCM.De acuerdo a Insider, el filme llevará por nombre, la cual será producida por la empresa de los Russo, según declararon en una rueda de prensa, publicóAunque su objetivo principal era promocionar su nueva cinta, el dúo reveló algunos detalles sobre Past Midnight, y comentó que se encuentran en “una etapa muy temprana”, pero que “su guión es fascinante”.Durante mucho tiempo,hizo intentos por convencer a Keanu de filmar para algunas de sus películas del UCM, no obstante, en los últimos meses se ha rumorado que el actor rechazó a la empresa en diversas ocasiones.Los sueños de los fans de ver a su ídolo convertido en un superhéroe finalmente se harán realidad, aunque no dentro del mundo Marvel.