Hermosas y famosas: ellas estuvieron junto a los narcos más poderosos

“Odio los malditos comentarios malintencionados de los periodistas (…). ¿Cómo se les ocurre decir que fui ficha clave para capturar a mi novio? ¿Es que quieren que me maten? No inventen cosas que no son. ¡Dios, ayúdame!”, declaró tras el hecho que le diera fama mundial.



“Di que te secuestramos… no te van a hacer nada, te dejarán ir”, le dijo Gastélum intentando proteger a su novia cuando ella bajaba del vehículo para rendirse, sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso y la asesinaron.



"Yo diría que lo que me ganó fue su manera de hablar, cómo me trató, la forma en que comenzamos a llevarnos bien - primero como amigos y de eso vino todo lo demás", dijo Coronel.



"Tiende a ganar a la gente por su manera de ser, de actuar, de tratar a la gente en general", Emma Coronel Aispuro durante su 2016 Telemundo Especial.



Muchas veces la idea de poder y dinero que envuelve a los narcotraficantes puede llegar a ser tan atractiva, que hay mujeres que se dejan llevar y acaban en una peligrosa relación amorosa.Este es el caso de varias bellezas famosas y otras no tan famosas, que se han enamorado de peligrosos capos de la droga, algunas no vivieron para contarlo.Se dice que la ex-Miss Universo Alicia Machado de 40 años, mantuvo una relación amorosa con José Gerardo Álvarez Vázquez "El Indio", y que la hija que tiene es producto de ese amor.Ella nunca ha hablado al respecto, pero hay quienes aseguran que fue una relación muy profunda, hoy el capo se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad después de ser capturado en el 2010.Virginia Vallejo de 67 años, es conocida por escribir el libro "Amando a Pablo, odiando a Escobar", autobiografía sobre su relación amorosa entre 1983 y 1987 con Pablo Escobar.Quien fuera uno de los narcotraficantes más duros del mundo, jefe del cartel de Medellín en Colombia, y del cual la escritora, periodista, modelo, locutora y presentadora de televisión colombiana estuvo enamorada.Pablo Escobar perdió la vida tras ser acribillado por un grupo enemigo en el año de 1993, luego de intensos meses de búsqueda.Liliana Lozano fue una actriz y reina de belleza colombiana que además fue la novia de Fabio Vargas, hermano del reconocido traficante de drogas Leonidas Vargas.El 10 de enero 2009 Lozano fue asesinada junto a Fabio Vargas, todo apunta a que se trató de un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado.La modelo de 26 años, Sandra Builes, asegura no arrepentirse después de haber sido capturada al lado del narcotraficante Jhon Fredy Manco Torres de 43, alias "El Indio".Quien fuera apresado junto a la joven en Brasil en 2013 cuando ella tenía apenas 22 años.La ex modelo y reina de belleza colombiana Angie Sanclamente Valencia, pasó de ser la mujer de un narcotraficante a ser ella misma la que trabajara en el negocio.Después de divorciarse de su primer esposo, se casó y divorció nuevamente de un narcotraficante mexicano a quien sólo se identifica como "El Monstruo".De este hombre habría aprendido algunos secretos del narcotráfico y fue así como formó esta red que reclutaba a mujeres bellas y las usaba como correos humanos o mulas para enviar heroína a Estados Unidos y Europa.La modelo colombiana de 31 años Julianna Sosa, fue capturada junto a su novio, el narcotraficante mexicano José Jorge Balderas Garza, alias "El JJ".Esto sucedió en abril del 2011, cuando la joven tenía apenas 25 años, y ella misma fue pieza clave en esta captura debido a que había subido información a su página de Facebook.A la modelo se le otorgó la libertad rápidamente, sin embargo, Balderas sigue purgando una condena por diversos delitos entre ellos el famoso atentado en contra el futbolista paraguayo Salvador Cabañas en enero de 2010.La reina de belleza originaria de Sinaloa, México, María Susana Flores Gámez de 22 años de edad, fue abatida en un tiroteo en el que se buscaba capturar a quien fuera su pareja sentimental.Se trataba de Orso Iván Gastélum, alias "El Cholo", quien fuera mano derecha del que fue considerado el capo más poderoso del mundo, Joaquín Guzmán Loera alias "El Chapo".La chica viajaba al lado de su novio durante la terrible persecución del Ejército mexicano y aunque él intentó protegerla, la joven belleza lamentablemente perdió la vida.En los días posteriores "El cholo Iván", fue el responsable de colocar diversas mantas con amenazas al general Antonio Gurrola Calzada, a quien responsabilizaba de la muerte.El 8 de enero del 2016, Gastélum finalmente fue detenido junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán en la ciudad de Los Mochis Sinaloa.Laura Zúñiga, quien fuera Miss Sinaloa 2008 fue capturada junto a Ángel Orlando García Urquiza quien tomó las riendas del cártel de Juárez luego de la aprehensión de su hermano, en noviembre de 2005.La chica originaria de Culiacán Sinaloa, fue considerada la pareja sentimental del mencionado narcotraficante, por lo que después de salir de su arraigo fue destituida de la corona.Y es que según las reglas del certamen, cualquier escándalo en el que se vean envueltas las participantes las excluye de seguir manteniendo su reinado.El cual le duró hasta el 22 de diciembre de 2008, Laura Zuñiga fue detenida en Zapopan , Jalisco cuando fue detenida junto a siete hombres.En su declaración ella aseguró que estaba de camino a una fiesta en Guadalajara y que ella y su novio iban a "ir de compras a Colombia y Bolivia".A los hombres detenidos junto a la exreina de belleza de en ese entonces 23 años, se les aseguraron dos rifles AR-15, tres pistolas, 633 cartuchos de diversos calibres, 16 celulares y casi 100 mil dólares en efectivo.Actualmente la modelo de 31 años se encuentra casada con un hijo y tiene su propia marca de ropa, lleva una vida tranquila y alejada de los escándalos.Esta hermosa joven es la esposa del quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera mejor conocido como "El Chapo Guzmán" de 59.La joven conoció al capo durante un festival tradicional llevado a cabo en la región de la cual es originaria, el Festival del Café y Guayaba, en Canelas, la sierra de Durango.Donde Emma quien tenía apenas 17 años, fue elegida reina del evento, y se relacionó con Guzmán, sin saber que un año más tarde se convertiría en su esposo y padre de sus dos hijas.Esto en pleno corazón del Triángulo Dorado del narcotráfico, como se conoce a la zona donde confluyen los estados de Sinaloa, Chihua-hua y Durango.El 2 de julio de 2007 El Chapo y Emma Coronel Aispuro se casaron. Sólo unos pocos invitados asistieron y la ceremonia fue rodeada por guardias de seguridad armados.El 8 de enero de 2016, tras anteriores detenciones de las cuales había escapado, Joaquín Guzmán Loera fue finalmente capturado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.Tras su captura vino una extradición a los Estados Unidos donde era considerado el enemigo público número uno, actualmente se encuentra preso en El Centro Correccional Metropolitano, una fortaleza ubicada al sur de Manhattan en Nueva York en espera de su sentencia.