Hígado de Fernando del Solar dejó de funcionar correctamente por tantas quimios

Fernando del Solar aclaró que este padecimiento es resultado de efectos secundarios, pues “después de tantas quimios y tantos químicos que me dieron, nos dimos cuenta de que traigo el hígado con metales pesados”.

se despidió de ‘’ el pasado 24 de octubre y agradeció a sus compañeros de trabajo por el apoyo brindado, no obstante reveló que por cuestiones de salud debía abandonar la emisión matutina.Al respecto, TvNotas platicó con el conductor para saber más a detalle cuál es su estado de salud.Del Solar aseguró que el problema se debe a una complicación de hace unos años (refiriéndose alque padeció) por lo que debe ausentarse un tiempo de la televisión.El conductor lo notó cuando su sistema inmunológico bajó “y el hígado no estaba procesando los alimentos y tampoco jalaba los nutrientes”.Por ello, Del Solar fue con el médico y a través de análisis y un ultrasonido en el hígado supieron que el órgano estaba intoxicado, por lo que ahora “estamos haciendo una desintoxicación. No es unacomo tal”.Eso sí, el conductor aseguró que no se trata de nada grave, “pero me dijeron que necesitaba bajar el ritmo de trabajo, comer a mis horas con dieta estricta, y un tratamiento para que mi hígado se desintoxique”.Por el momento el conductor está tomando medicamentos y vitaminas para desintoxicarse, además de que el médico le recomendó tomar mucha agua para que el órgano pueda limpiarse mejor.