Hija de Alicia Villarreal sufre intento de abuso sexual

“Iba llegando a la universidad y se le acercó una persona, no quiero decir las palabras, la jaloneó, parece ser que quiso abusar de ella, gracias a Dios no paso a más, mi hija está bien, está muy nerviosa, con muchos miedos, pero afortunadamente no pasó a más, logró salirse, safarse.



“Está maltratada, está con moretes (sic), con lesiones en el brazo de donde estuvo forcejeando”, reveló.



“Fuimos a levantar denuncia de todo esto para que no pase desapercibido y sirva de experiencia parta todos nosotros, para los jóvenes, que no se confíen”, dijo.

Melenie, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, fue víctima de la inseguridad en Monterrey, Nuevo León, en donde fue atacada por un sujeto que supuestamente intentó abusar de ella, informó Milenio Durante un encuentro con los medios de comunicación, el actor Arturo Carmona reveló que su primogénita no pudo acompañarlo al estreno de su obra La vida galante ya que se está recuperando de unas lesiones producidas por el forcejeó.Así mismo, el actor dio a conocer que junto a su ex pareja, la cantante Alicia Villarea,Tras darse a conocer la noticia, en su cuenta de Instagram, Melenie comenzó a recibir algunos comentarios en donde la cuestionaban por publicar fotografías en bikini y aseguraban que esa situación provocó el incidente violento.A través de historias, respondió a quienes la criticaron e incluso publicó uno de los mensajes que recibió.“Nunca hablo de este tipo de cosas porque me da flojera pelearme con gente mediocre, pero tengo mucho coraje y sinceramente me da mucha tristeza que mujeres digan este tipo de comentarios”, comentó en una de sus historias.“Subir fotos en traje de baño no es el boleto de entrada para que alguien piense que puede tocarte ni pueda golpearte o pueda decirte lo que sea, no entiendo su mentalidad”, añadió