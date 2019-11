Hija de Evo Morales retira su solicitud de asilo en México

Ciudad de México.- Evaliz Morales Alvarado, la hija del expresidente boliviano Evo Morales, retiró su solicitud de asilo en México, informó hoy la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, quien dijo desconocer las razones.



"Ella renunció al asilo, esa es una decisión muy soberana y muy propia de ella. El gobierno de Bolivia no está ejerciendo persecución sobre ningún político (...) no hay mandamiento de apremio en su contra”, indicó Longaric de acuerdo al diario local Página Siete.



Asimismo, la ministra interina de Relaciones Exteriores no precisó si Evaliz Morales se encuentra aún en la embajada mexicana en La Paz.



Tras las acusaciones de fraude en los comicios de octubre pasado que detonaron violentas manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales, el entonces mandatario renunció al cargo el pasado 10 de noviembre y se trasladó a México, donde se encuentra asilado.



De acuerdo con versiones periodísticas, tras la renuncia de su padre a la Presidencia boliviana Evaliz había solicitado asilo al gobierno mexicano.



La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, informó el martes pasado a través de un mensaje en la red social Twitter que su gobierno había decidido otorgarle un salvoconducto a la hija de Morales para que reciba asilo en México, "en el entendido de que la familia no tiene que pagar errores de su padre".