Hijos de ‘El Carrete’ pretenden asumir el control de ‘Los Rojos’ en Morelos

Santiago Mazari Hernández, alias "ya tiene sustitutos: sus hijos, quienes pretenden tomar el control del cártel Los Rojos en Morelos."El Carrete", ex líder de Los Rojos, fue detenido el primero de agosto en una comunidad en Guerrero, lo que provocó la caída del grupo criminal.El titular de la, José Antonios Ortiz Guarneros, reveló que dos de los hijos de Mazari Hernández intentan reorganizarse para recuperar la plaza en el estado. Ésto ha causado en Morelos la escalada de violencia de la entidad."Siguen los homicidios, ya el tercero en disputa defue ejecutado, ahora son dos de los hijos de "El Carrete", de 24 y 21 años, los que quieren tomar el liderazgo. Uno de ellos estuvo detenido y salió, ya tiene antecedentes, pero aún no hay orden de aprehensión", señaló Ortiz Guarneros.Los Rojos se han convertido en objetivos principales de la CES debido al supuesto. En su afán de tomar fuerza con la célula criminal que representan y la disputa que tienen con el grupo antagónico de "La V".Uno de los primogénitos de Santiago Mazari,fue detenido en agosto de 2018 por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, pero 48 horas después de su arresto, fue liberado por un juez de control, quien no encontró sustento para imponer la prisión preventiva.Hace unos días, se registró una balacera en la colonia El Polvorín en donde autoridades informaron que fue atacado por Marco Antonio, alias "El Tom", quien presuntamente era miembro de Los Rojos y fue baleado por un contrincante.De acuerdo a las autoridades, el reacomodo entre Los Rojos es uno de los factores del panorama violento de la entidad, que ha dejado más de 90 muertos en agosto y lo que va en septiembre.En la sierra de Guerrero, uno de los estados que más han sufrido los estragos del narco, hace unos días se libraron enfrentamientos sangrientos entre criminales y pobladores que acabaron con la detención de uno de los capos más peligrosos de la región:, alias "El Carrete".Líder del cártel "Los Rojos" hasta su captura, se mantuvo escondido en el municipio sierreño de Leonardo Bravo por varias semanas, donde incluso llegó a poner trampas y granadas para las autoridades que le seguían el paso.Detenido por las guardias comunitarias en su inútil intento por escapar de la sierra, "El Carrete" vio caer su imperio criminal desde el helicóptero de la Marina que lo llevó la Ciudad de México.Diez años antes, su historia en las grandes ligas del narco apenas estaba germinando: "Los Rojos", el grupo que encabezaba, surgió tras el abatimiento de, uno de los grandes capos de la época."El Carrete" formaba parte del grupo de guardaespaldas de Beltrán Leyva. Sin embargo, la tarde en que su jefe fue asesinado en un departamento de Cuernavaca, Morelos, éste se encontraba lejos. Pocos días antes había sido aprehendido en la capital mexicana.Irónicamente, aquella detención le salvó la vida y supuso su rápido ascenso en el poder.En 2010, luego de recuperar su libertad con el pago de una fianza de 5 millones de pesos, Mazari se convirtió en el jefe de plaza de Amacuzac, Tetecala, Puente de Ixtla y Acatlán. Y al mismo tiempo uno de sus tíos, Alfonso Miranda, se convertía en el presidente municipal de Amacuzac.Con las autoridades de su lado, sólo fue cuestión de tiempo para que terminara convirtiéndose en el jefe absoluto de, estado colindante con Guerrero.Entre 2010 y 2012 los secuestros crecieron 58 por ciento en toda la entidad. Los homicidios pasaron de 559 a 862 en un año y las extorsiones alcanzaron una tasa de 35 por cada 100 mil habitantes.De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, durante su mandato "El Carrete" financió campañas políticas, impuso a jefes policiacos y asesinó a miles de rivales; entre ellos funcionarios, candidatos y policías.