Hijos de Eugenio Derbez hacen llorar a Alessandra Rosaldo

Gracias al reality show De viaje con los Derbez , el cual retrata su travesía por Marruecos, la familia Derbez abrió su intimidad, y fue durante una de esas salidas que los hijos de Eugenio, Vadhir y José Eduardo hicieron llorar a la esposa del actor, Alessandra Rosaldo .En uno de los capítulos del programa, la vocalista de Sentidos opuestos salió con sus hijastros, quienes le abrieron su corazón y conmovieron a la cantante revelándole detalles de su infancia y de su relación con su padre, a quien veían muy poco, hecho que les era muy duro enfrentar.Sabíamos que era de ‘hay que disfrutarlo ahorita porque nos tenemos que separar y a ver cuándo lo vamos a ver”, relató José Eduardo provocando que Alessandra derramara unas cuantas lágrimas.El hijo de Victoria Ruffo narró que separarse de Eugenio Derbez y de sus medios hermanos era muy fuerte, ya que no sabía cuándo volvería a convivir con ellos. Aunque aceptó que su madre le dio mucho amor, señaló que la presencia de su padre sí le hizo falta.Siempre que nos despedíamos de papá era muy fuerte y con mis hermanos. Me acuerdo que llorábamos muchísimo y la despedida con él era de ‘híjole a ver cuándo’. Sí era de abrazarnos, sí le llorábamos bastanteLas declaraciones de José Eduardo fueron confirmadas por Vadhir, quien aseguró que tanto él como su hermano y Aislinn crecieron como hijos únicos pese a no serlo.Alessandra Rosaldo no aguantó las lágrimas y reveló que ella suele quejarse mucho porque piensa que Eugenio Derbez no pasa tiempo suficiente con su hija menor, Aitana, pero que gracias a sus comentarios se daba cuenta que el actor trata de ser mejor padre.