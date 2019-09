Hijos de José José viajan a Miami… evaden a medios

Ciudad de México.- Marysol y José Joel Sosa, los hijos mayores del cantante mexicano José José, arribaron la madrugada de este domingo al aeropuerto de esta ciudad, para tomar un vuelo rumbo a Miami, Florida, donde son velados los restos de su padre.



Acompañados por Laura Núñez, expublicista de “El Príncipe de la Canción”, a las 4:30 horas ingresaron por separado a la sala de documentación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de despistar a decenas de representantes de los medios de comunicación que ya los esperaban.



Al preguntarles su sentir con respecto a la muerte de uno de los exponentes de la música romántica más importante a nivel internacional, prefirieron guardar silencio.



José Joel, quien lucía una camisa en tono claro, con gorra y la cabeza inclinada durante todo el trayecto, agradeció la presencia por el apoyo, pero no respondió a ninguna de las preguntas que se le hicieron.



Sin detener su paso y acompañada por su esposo e hija, Marysol Sosa también se limitó a guardar silencio en lo referente a su sentir, sólo pedía a reporteros y camarógrafos que no fueran a lastimarse. Lo mismo sucedió con Laura Núñez, quien durante más de 15 años laboró con el ídolo.



Hace más de año y medio que Marysol y José Joel dejaron de tener contacto con su padre luego de que Sarita Sosa, hija menor de éste, se lo llevó del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” a un hospital privado de Miami para que continuara su rehabilitación, tras haber sido operado de un tumor cancerígeno en el páncreas.



Al no tener comunicación con José José y ante la desesperación y preocupación por no saber acerca de su estado de salud, hace unos días sus hijos mayores entablaron una demanda contra Sarita Sosa con el propósito de que les permitiera verlo.



Así como ellos, a lo largo de estos últimos meses, amistades del medio artístico manifestaron incertidumbre ante el paradero del intérprete de “El Triste” y “Almohada”, quien murió este sábado a los 71 años de edad, a causa de complicaciones por el cáncer de páncreas que padecía.