Historia de los 3 trabajadores que murieron en balaceras de Culiacán

Tres de las 14 personas que perdieron la vida durante el ataque que realizaron sicarios depara liberar a, hijo del narcotraficante Joaquín, eran trabajadores que quedaron atrapados durante el fuego cruzado del “jueves negro” en Culiacán. De acuerdo con Información deDos de ellos eran trabajadores de unaque se dirigían hacia el taller donde laboraban y el tercero estaba en un negocio de venta de llantas, en elPese a que no se han mostrado cifras oficiales de civiles fallecidos por impactos de bala en los hechos violentos del jueves 17 de octubre en la capital de Sinaloa, la carpintería Dimsa dio a conocer por su página deque dos trabajadores habían muerto cuando pasaban en una camioneta de la empresa por el sector Tres Ríos.El dueño de la empresa, quien no quiso dar a conocer su nombre por, platicó cómo sucedió el lamentable hecho."Ellos andaban entregando muebles al centro de ciencias y de regreso a la carpintería ya estaba la balacera, se les dio instrucciones de permanecer allá, de que no se fueran al taller pero se fueron y pasó lo que pasó", relato.De acuerdo conde ese día, se pueden percibir indicios de los dos empleados tratando de resguardarse debajo del vehículo, lo cual no fue posible."Eran dos trabajadores transparentes, honestos y responsables, mi empresa también es muy seria, yo le doy servicio a gobierno en el Centro de Ciencias a otras empresas serias", expresó el dueño de la carpintería.El hombre a cargo de esta empresa fue el mismo que se encargó de pagar los sepelios de los dos trabajadores, los cuales ya fueron enterrados, uno por la carretera costera y otro cerca deAunque se sabe que los daños y la pérdida de los empleados fue por no prever en su totalidad la balacera que ocurría en el momento, el dueño de la carpintería, especula que los pudieron haber confundido con la gente que ese día buscaba a"Yo creo que lo más seguro fue que los confundieron, pues ellos se trasladaban en una camioneta blanca de rediles del mismo color, eran dos personas jóvenes, pero no podemos decir que fue el gobierno o los contras, no sabemos quién fue", dijo.Aunque la empresa ya se encuentra tratando de volver a trabajar como normalmente, el dueño se encuentra sin dinero, luego de costear el destino de los cuerpos de sus colaboradores, además de tener un vehículo dañado por las balas."Nadie se ha acercado a ayudarme en nada, yo me encargué sólo. Me quitaron mis dos empleados, me destruyeron mi camioneta a balazos y yo tuve que pagar", expresó.La empresa contaba con, ahora sólo son dos, un pintor y el dueño.La tercera víctima inocente que cayó en los enfrentamientos es un trabajador que laboraba en un negocio de llantas, en un centro comercial.Esta persona se encontraba dentro del negocio cuando fue herido por una bala perdida.La víctima fue trasladada en una camioneta particular al Hospital Civil, en donde murió.