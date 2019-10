Historias reales de terror científico

El científico que pretendía resucitar a los muertos con un columpio



, los dulces y los cuentos de miedo. Sin embargo, no es necesario buscar en la ficción para encontrar historias escalofriantes: la realidad es, muchas veces, mucho más increíble que las películas., científico precoz siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos. Para ello, ideó un sistema bastante llamativo: fijando el cadáver de un individuo, fallecido recientemente y sin lesiones físicas, a una especie de plano inclinable en varias posiciones (básicamente un columpio basculante de parque infantil), y moviéndolo arriba y abajo, era posible hacer que la sangre circulase de nuevo, y por lo tanto se reactivasen las funciones cerebrales y cardiacas.Los primeros experimentos con personas ahogadas y a las que les habían dado infartos no tuvieron mucho éxito, si bien Cornish aseguraba que les volvía el color en los pálidos rostros y que incluso había detectado alguna señal de pulso. Mejoró el sistema y a perros que sacrficaba les inyectaba coagulantes y estimulantes justo antes de «columpiarles», con lo que sorprendentemente sí obtuvo resultados: algunos canes resucitaron y llegaron a sobrevivir meses (aunque con severos daños cerebrales y ciegos). El éxito de Cornish fue tal que le dedicaron una película: "La realidad increíble".Esta y otras historias, como el perro de, se pueden encontrar en el libro "El 'científico loco': Una historia de la investigación sin límites" (Alianza editorial).La historia de estas cigarras es espantosa, más que cualquier película de terror. Investigadores de la Universidad de Virginia Occidental han descubierto que el hongo Massopora, que contiene sustancias químicas alucinógenas, infecta a las cigarras hasta el punto de convertirlas en una suerte de muertos vivientes promiscuos.o, pero, a pesar de su horroroso estado físico, continúan deambulando por ahí como si nada les hubiera pasado, contagiando a otros individuos sanos. Y lo que es aún peor: los machos cercenados muestran conductas hipersexuales y tratan de aparearse con todo lo que encuentran en una orgía realmente horripilante. Y se trata de una historia completamente real.Un vistoso caracol de colores se extendió por las redes como la pólvora. ¿Qué era ese misterioso ser cuyas rayas se movían arriba y abajo por el cuerpo gelatinoso principal? Pues lejos de ser una bonita historia, el caracol esconde un verdadero cuento de terror real: es un zombie.Los colores los provoca Leucochloridium Paradoxum, un parásito que usa de huésped a estos moluscos para que les lleven a su verdadero objetivo: los pájaros. Los caracoles solo son su transporte para alcanzar las copas de los árboles y llamar la atención de tordos y mirlos, en cuyo recto pondrán larvas que se expulsarán en sus heces para volver a infectar a otros caracoles. Y así hasta el infinito, en un horrible bucle de la naturaleza más cruel.El Channa argus es un pez cabeza de serpiente, un depredador de buen tamaño y aspecto terrible capaz de respirar fuera del agua y arrastrarse por tierra durante 20 horas. Esta tremenda criatura saltaba a la fama a principios de este mes después de haber sido descubierto en un estanque de Georgia (EE.UU.). «Mátalo de inmediato y congélalo. Recuerda que puede sobrevivir fuera del agua», aconsejaban las autoridades., si bien pese a alarma generada -y sus afilados y amenazados dientes-, no se trata de un peligro para las personas. Sin embargo, sí es una especie invasora muy voraz.Pero, ¿qué ha provocado que salga del agua? En un nuevo estudio publicado en la revista revisada por pares «Integrative Organismal Biology», el investigador Noah Bressman, de la Universidad Wake Forest, apunta a que son las condiciones de los ríos son las culpables. El pez más grande que se mueve por tierra huye del agua que es demasiado ácida, salada o alta en dióxido de carbono, una información que puede ser importante para el manejo de la especie. Una vez más, el humano es el monstruo en los cuentos de terror.