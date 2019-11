Hollywood no quiere a Eiza González por no tener ‘rasgos latinos’

“Estados Unidos se convirtió en una pagina en blanco para mí. Estaba muy saturada de que el mundo me estaba definiendo a mí en lugar de yo misma", expresó la actriz sobre su llegada a ese país.



"Pero llego a EU y encuentro otras limitaciones. Ellos decían: 'Es latina y habla ingles pero no tiene apariencia mexicana', sin embargo, con el paso del tiempo, admite "Ha pasado algo muy grande en el mundo, pues hay más conciencia de la diversidad, y hoy vemos a más gente de distintos colores y etnias en la gran pantalla, lo que , me abrió las puertas también a mí", reconoció la actriz mientras se acomodaba el cabello con la gracia de una estrella de cine.



Durante la ceremonia de clausura del, la actriz mexicana, recibió el reconocimiento International Star por contribuir a darle visibilidad al gremio latino en la industria cinematográfica internacional y aprovechó la oportunidad para hablar de las dificultades con las que se encontró al iniciar su carrera en Hollywood.Para ella, el "ser una latina que no posee rasgos latinos" fue un gran problema para conseguir papeles al principio, pues los directores estaban en una constante búsqueda de ciertas características estereotípicas, declaró la actriz durante la conferencia de prensa que ofreció después de recibir su galardón.Y continuó:Con la franqueza que siempre la ha caracterizado, Eiza no tuvo empacho en decir que es una persona muy ambiciosa, muy perfeccionista y que muchas veces es muy dura consigo misma, y admitió que eso quizá se debe a la educación que recibió en casa: 'No porque tengas voz significa que te tenga que escuchar'”, le decía su mamá.La anécdota sirvió para hablar de los comentarios que se generan sobre su persona en redes sociales, de los cuales, confesó, se siente molesta y del poco apoyo de los mexicanos hacia sus compatriotas.“Me acuerdo que en los Oscar me dolió mucho que todo se criticaba... que si yo me vestí así, que si el otro no cantó bien... simplemente no había manera de que para las personas lo hiciéramos bien, ¿y qué pasa si todos hacemos cara de fuchi? pues que los demás van a pensar que de verdad huele feo", expresó la actriz sobre los mexicanos.Desde su mudanza a Estados Unidos, Eiza González ha participado en varias producciones que van desde Del Crepúsculo al Amanecer, para la televisión, hasta Baby Driver, en donde compartió protagonismo con Ansel Elgort y Kevin Spacey.Actualmente se encuentra involucrada en el filme de Dave Wilson, Bloodshot, que protagonizarán Vin Diesel y Sam Heughan, y que se estrenará en febrero de 2020.