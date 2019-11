Hombre apuñala a su exesposa e intenta suicidarse

Xalapa, Veracruz.- En el municipio de Cuitláhuac, un sujeto llegó hasta la panadería donde trabajaba su expareja, a quien luego de una discusión apuñaló y posteriormente trató de suicidar.



Los hechos ocurrieron ayer domingo, al mediodía, cuando el atacante llegó al establecimiento y le pidió a su exmujer que saliera para hablar un momento.



De acuerdo con lo informado por las autoridades locales, la joven, de 22 años, se había separado de su pareja por maltratos y celos.



La joven salió para pedirle que no la molestara, porque además estaba trabajando, pero el agresivo sujeto la atacó al ver que no la podía convencer para que volvieran y la apuñaló a la altura del cuello.



Luego del ataque, también trató de quitarse la vida, pero llegaron los servicios de emergencia y lo trasladaron al hospital, no así a la joven, quien perdió la vida ya que una de las estocadas le tocó en el cuello.



El feminicida está en calidad de detenido.



Con información de Excelsior