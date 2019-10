Hombre con ‘enfermedad del Joker’ habla de la película

Joker y la actuación dese han ganado la admiración de todo el mundo; por la gran interpretación de este último y el poner varios temas sobre la mesa, incluyendo el de lascomo la epilepsia gelastica oDicho padecimiento provoca que las personas se rían sin control, aunque estén en un contexto que no es el apropiado. Al respecto,, un hombre de Virginia Beach, Estados Unidos; comentó acerca de la película y este padecimiento que ha sufrido en carne propia.Para Lotan, el filme retrata a la perfección lo que es vivir con dicha enfermedad; no sólo en el sentido de los síntomas, también en lo que provoca con otras personas, las cuales no entienden lo que le sucede a la persona, dejando una sensación de aislamiento.En su opinión, la escena de ‘Joker’ que mejor representa la enfermedad es donde está en el autobús; después de un pequeño encuentro con una señora y su hijo, Arthur Fleck comienza a reír sin control; dejando a todos los pasajeros incómodos.Señala que él vivió algo similar cuando tuvo un; al momento de ser interrogado por la policía no podía dejar de reír, lo cual fue bastante incómodo y vergonzoso para todos los presentes.Incluso a tenidocon ciertas personas, que asumen que se está burlando de ellas, cuando en realidad está teniendo un; pero la gente no repara en explicaciones, por lo que comienza a agredir.Laaparece debido a malformaciones o lesiones en el hipotálamo; tiene un indice de incidencia en personas con altos niveles de estrés o ansiedad. Además, si no se atiende de manera adecuada, puede afectar la conducta y producir demencia senil.