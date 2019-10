Hombre de 70 años juega Pokémon Go con ¡45 teléfonos!

Los juegos de Pokémon resultan un desafío para todos nosotros, cada vez existen más retos y muchas criaturas para capturar, además de pelear en diferentes gimnasios y buscar ser el mejor. Esto es una misión más sencilla para Chen San Yuan, hombre de 70 años que recorre las calles de Taiwán con su bicicleta y ¡45 teléfonos para jugar Pokémon Go!En el marco del Pokémon GO Safari Zone en New Taipei City, celebrado en la capital de aquel país, el simpático abuelito se hizo presente en el Nuevo parque metropolitano de Taipei en el distrito de Sanchong. San Yuan se había hecho viral hace varios meses debido a que se le había visto rondar las calles de su ciudad pero con 30 smartphones, ahora ha adaptado su medio de transporte para añadir más de una docena de dispositivos.Aquí te dejamos una fotografía tomada en dicho evento y realmente es increíble lo que esta persona ha realizado.Después más de tres años de su lanzamiento, Pokémon Go sigue siendo uno de los juegos más jugados en dispositivos móviles, tanto que ya ha alcanzado las 1,000 millones de descargas.Con información de Bitme.gg